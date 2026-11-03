Logo

Posao u HE na Drini za 12 članova porodica poginulih boraca

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 17:07

Komentari:

0
ХЕ на Дрини, уговори о раду са члановима породица погинулих бораца
Foto: HE na Drini

Preduzeće "Hidroelektrane na Drini" zaposlilo je dvanaest radnika po osnovu plana zapošljavanja i samozapošljavanja članova porodica poginulih boraca.

Kako je poručeno iz HE na Drini, ugovori su potpisani u cilju podrške i realizacije programa Vlade Republike Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za zapošljavanje i samozapošljavanje članova porodica poginulih boraca.

Direktor preduzeća Nedeljko Perišić, zajedno sa načelnikom opštine Višegrad Mladenom Đurevićem, poželio je dobrodošlicu novim radnicima koji pripadaju kategoriji porodica poginulih boraca, nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora o radu.

"Hidroelektrane na Drini na ovaj način pokazuju odgovornost i brigu prema ovoj kategoriji društva, pružajući im ujedno sigurnije i bolje uslove za život njihovih porodica", saopšteno je iz ovog preduzeća.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

HE na Drini

zapošljavanje

posao

Djeca poginulih boraca

Komentari (0)

Više iz rubrike

Играчке су предмети који су првенствено намијењени за игру, забаву, али и за подстицање учења, развоја и креативности код дјеце, па чак и одраслих.

Društvo

Oprez, roditelji: Opasne su - sa tržišta BiH povučena čak 121 igračka

1 h

0
У суботу су Митровске задушнице: Како обиљежити овај дан ако не можете на гробље?

Društvo

U subotu su Mitrovske zadušnice: Kako obilježiti ovaj dan ako ne možete na groblje?

2 h

0
У бесплатној провјери техничке исправности возила у Приједору најчешћи уочени недостаци су у вези са кочионом течношћу и свјетлима, а примјетно је и да возачи задржавају љетне гуме након 1. новембра, изјавио је данас у Приједору Предраг Ликокур из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Društvo

Vozači u Srpskoj i dalje voze na ljetnim gumama, otkriveni i drugi nedostaci

2 h

0
киша вода локва лишће

Društvo

Sutra oblačno i hladno, u ovim dijelovima kiša

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima