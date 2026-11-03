Posao u HE na Drini za 12 članova porodica poginulih boraca

Preduzeće "Hidroelektrane na Drini" zaposlilo je dvanaest radnika po osnovu plana zapošljavanja i samozapošljavanja članova porodica poginulih boraca.

Kako je poručeno iz HE na Drini, ugovori su potpisani u cilju podrške i realizacije programa Vlade Republike Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za zapošljavanje i samozapošljavanje članova porodica poginulih boraca.

Direktor preduzeća Nedeljko Perišić, zajedno sa načelnikom opštine Višegrad Mladenom Đurevićem, poželio je dobrodošlicu novim radnicima koji pripadaju kategoriji porodica poginulih boraca, nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora o radu.

"Hidroelektrane na Drini na ovaj način pokazuju odgovornost i brigu prema ovoj kategoriji društva, pružajući im ujedno sigurnije i bolje uslove za život njihovih porodica", saopšteno je iz ovog preduzeća.