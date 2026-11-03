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Sutra oblačno i hladno, u ovim dijelovima kiša

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03.11.2026 13:52

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Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje oblačno, tmurno i hladno vrijeme uz povremenu kišu ili rosulju, a samo u višim planinama moguća je susnježica ili snijeg.

Više suvog vremena se očekuje u drugom dijelu dana, dok će u Hercegovini biti toplije, sunčano i vjetrovito uz promjenljivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će slab do umjeren sjevernih smjerova, a u Hercegovini se očekuje umjerena do jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do deset, u višim predjelima od jedan, a najviša dnevna od pet do deset, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je u većem dijelu BiH oblačno sa slabom kišom, na planinama sa slabim snijegom.

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