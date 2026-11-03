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Smanjen dotok Drine u kanalski sistem u Semberiji zbog tehničkog problema

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03.11.2026 09:12

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Низак ниво Дрине, проток на ХЕ "Мали Зворник" 58 метара кубних у секунди
Foto: Srna

Usljed tehničkog problema na postrojenju ustavne građevine u Janji onemogućen je njen normalan rad, zbog čega je smanjen dotok vode iz rijeke Drine u kanal Drina-Glogovac i kanalski sistem u Semberiji, saopšteno je iz "Voda Srpske".

Zbog ovog problema smanjen je i protok vode u kanalu Dašnica kroz urbano područje Bijeljine.

Iz "Voda Srpske" navode da su u toku radovi na otklanjanju problema na ustavi u Janji i da se normalizacija protoka očekuje u narednih nekoliko dana.

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Drina

Rijeka Sava

vodostaj

Semberija

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