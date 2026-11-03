Smanjen dotok Drine u kanalski sistem u Semberiji zbog tehničkog problema

Foto: Srna

Usljed tehničkog problema na postrojenju ustavne građevine u Janji onemogućen je njen normalan rad, zbog čega je smanjen dotok vode iz rijeke Drine u kanal Drina-Glogovac i kanalski sistem u Semberiji, saopšteno je iz "Voda Srpske".

Zbog ovog problema smanjen je i protok vode u kanalu Dašnica kroz urbano područje Bijeljine. Iz "Voda Srpske" navode da su u toku radovi na otklanjanju problema na ustavi u Janji i da se normalizacija protoka očekuje u narednih nekoliko dana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.