Smanjen dotok Drine u kanalski sistem u Semberiji zbog tehničkog problema

Autor:ATV redakcija
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Usljed tehničkog problema na postrojenju ustavne građevine u Janji onemogućen je njen normalan rad, zbog čega je smanjen dotok vode iz rijeke Drine u kanal Drina-Glogovac i kanalski sistem u Semberiji, saopšteno je iz "Voda Srpske".
Zbog ovog problema smanjen je i protok vode u kanalu Dašnica kroz urbano područje Bijeljine.
Iz "Voda Srpske" navode da su u toku radovi na otklanjanju problema na ustavi u Janji i da se normalizacija protoka očekuje u narednih nekoliko dana.
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