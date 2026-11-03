Oprez za vozače: Mokri kolovozi, magla i brojni radovi na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH vozi se po pretežno mokrim i klizavim kolovozima i uz mjestimičnu maglu i nisku oblačnost, zbog čega iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske pozivaju vozače da vožnju prilagode stanju na putevima.

Vozačima se skreće pažnja i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, a oprez je neophodan i na dionicama na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj Ljevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj Ljevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH zbog radova na zaštiti kosina, za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na auto-putu u smjetu smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta. Takođe, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

I dalje je zatvorena poddionica auto-puta Golubinja-Nemila, a vozila preusmjerena na magistralni put. Na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Jednom trakom se zbog aktuelnih radova saobraćaj odvija i na magistralnim putevima Izačić-Bihać, Skokovi-Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Šamac-Orašje, , kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Iz AMS-a podsjećaju vozače da je od 1. novembra na snazi zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na putevima u BiH.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.