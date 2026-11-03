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Slavimo velikog čudotvorca: Liječio bolesne, a ovo pravilo na današnji dan donosi mir u dom

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03.11.2026 07:12

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Задивљујућа фреска Исуса Христа у величанственој куполи Храма Светог Саве у Београду.
Foto: pexels/Doğuş Subaşılar

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju Prepodobnog Ilariona Velikog, jednog od najznačajnijih ranohrišćanskih asketa, duhovnika i čudotvoraca, koji se smatra osnivačem monaštva u Palestini.

Ilarion je rođen krajem trećeg vijeka u okolini Gaze, u tada paganskoj porodici. Školovao se u Aleksandriji, gdje je stekao vrhunsko obrazovanje tog vremena, ali ga je susret sa učenjem Isusa Hrista potpuno preobrazio. Primio je krštenje, a presudan trenutak u njegovom životu bio je susret sa čuvenim Svetim Antonijem Velikim, čiji je način života i podvig u pustinji odlučio da slijedi.

Nakon povratka u rodni kraj, svu naslijeđenu imovinu razdelio je siromašnima i rodbini, a sam se povukao u pustinju u potpunu osamu, post i molitvu.

Čuda i iscjeljenja koja su zadivila svijet

Hrišćansko predanje pamti ga kao velikog iscjelitelja i čovjeka izuzetne duhovne snage. Vjeruje se da je svojom iskrenom i nepokolebljivom molitvom liječio ljude od teških telesnih bolesti, izgonio nečiste sile i tešio one u najdubljoj tuzi i beznađu.

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Iako je uporno tražio tišinu i samoću, glas o njegovim čudima proširio se širom carstva, pa su mu svakodnevno dolazili bolesni, nevoljni i oni željni duhovne pouke. Oko njega su nikli mnogobrojni manastiri, a on je postao duhovni vođa hiljadama monaha.

Običaji i vjerovanja na današnji dan

U narodnoj tradiciji, dan posvećen Prepodobnom Ilarionu Velikom vezuje se za mir, skromnost i unutrašnje sabranje. Budući da je svetitelj čitav svoj život posvetio pomaganju drugima bez traženja bilo kakve nagrade, narodno vjerovanje nalaže da se danas učini dobro delo.

Smatra se da svako ko danas poseti bolesnu osobu, ponudi pomoć nekome u nevolji ili udeli milostinju, priziva blagoslov i zdravlje u svoj dom.

Prema vjerovanju, na ovaj praznik strogo treba izbegavati rasprave, ljutnju i zavist, jer se svetitelj molio za mir među ljudima i pobedu nad sopstvenim slabostima.

Vjernici se danas obraćaju Svetom Ilarionu molitvom za iscjeljenje od telesnih i duševnih bolesti, vjerujući u njegovu snažnu zaštitu pred Bogom, prenosi telegraf.

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Srpska pravoslavna crkva

Prepodobnoi Ilarion Veliki

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