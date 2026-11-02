Iz Banjaluke do Beča za manje od 40 KM: Jeftini letovi i u druge gradove

Zimski red letenja sa Aerodroma Banjaluka putnicima nudi direktne veze sa nekoliko evropskih država, a oni koji planiraju putovanje tokom novembra mogu pronaći i avionske karte po cijenama nižim od 20 evra.

Među dostupnim destinacijama su gradovi u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj i Srbiji.

Početkom novembra na Aerodromu Banjaluka na snazi je zimski red letenja, koji donosi mogućnost putovanja prema više evropskih destinacija.

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Letove obavljaju aviokompanije Rajaner, Viz Er i Er Srbija, a raspored polazaka zavisi od destinacije i datuma putovanja.

Prema dostupnim rasporedima, među direktnim destinacijama iz Banjaluke nalaze se:

Memingen – Njemačka

Karlsrue/Baden-Baden – Njemačka

Dortmund – Njemačka

Beč – Austrija

Geteborg – Švedska

Stokholm (Arlanda) – Švedska

Bazel–Miluz – Francuska/Švajcarska

Beograd – Srbija

Pojedine linije saobraćaju nekoliko puta sedmično, zbog čega putnici prilikom planiranja putovanja treba da obrate pažnju na datume polazaka i povratka.

Dostupnost pojedinih destinacija može se mijenjati tokom zimske sezone.

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Pored izbora destinacija, pažnju putnika mogu privući i cijene avionskih karata, koje su na pojedinim linijama tokom novembra prilično povoljne.

Prema ponudi prikazanoj 2. novembra u aplikaciji aviokompanije Ryanair, karta iz Banjaluke za Beč za 14. novembar košta 24 evra, dok je za 21. novembar dostupna po cijeni od svega 19 evra. Za putovanje 27. novembra cijena iznosi 23 evra.

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Povoljne ponude dostupne su i za Stokholm, odnosno aerodrom Arlanda, gdje se karta za 20. novembar nudi po cijeni od 31 evro.

Kada je riječ o njemačkom Memingenu, cijena karte za 12. novembar iznosi 47 evra, za 13. novembar 36 evra, dok se za 19. novembar može pronaći karta po cijeni od 31 evro.

Ove cijene predstavljaju trenutnu ponudu i mogu se mijenjati u zavisnosti od potražnje, raspoloživih mjesta i promocija aviokompanije.

Putnici koji žele pronaći jeftinije avionske karte trebalo bi redovno da prate aplikacije i zvanične stranice avioprevoznika, upoređuju različite datume i, kada je moguće, rezervišu karte ranije.

Takođe, treba imati u vidu da niskobudžetne aviokompanije dodatno naplaćuju određene usluge, poput većeg prtljaga i izbora sjedišta, što može povećati ukupnu cijenu putovanja.

Koje nove destinacije biste voljeli vidjeti?

Iako Aerodrom Banjaluka ima direktne veze sa nekoliko evropskih država, u aktuelnoj ponudi nema potvrđenih redovnih zimskih linija prema pojedinim velikim evropskim gradovima, poput Rima, Milana, Londona, Pariza, Istanbula i Barselone.

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Ponuda destinacija mijenja se u zavisnosti od sezone, planova aviokompanija i interesovanja putnika, a prelaskom na ljetni red letenja moguće su i promjene postojećih linija.

(Mikro mreža)