Objavljena prognoza do 17. novembra: Pred nama je nova promjena vremena

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) danas je stigla srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu, za narednih 15 dana, do 17. novembra 2026. Kako su najavili, nakon padavina koje su obilježile početak sedmice, uslijediće vikend s dužim sunčanim intervalima, a onda nas čeka nova promjena vremena.

"Početkom ove sedmice očekuje se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, uz povremene padavine, a na planinama je moguć i slab snijeg. Najviše padavina prognozira se na zapadu i sjeverozapadu Bosne, dok će u ostalim područjima količine uglavnom biti manje. Od 4. novembra očekuje se postepeno slabljenje padavina, uz više sunčanih intervala, posebno u Hercegovini", naveli su iz FHMZ.

Od 5. novembra slijedi stabilizacija vremenskih prilika, uz prestanak padavina i u Bosni. Tokom vikenda, 7. i 8. novembra, te početkom naredne sedmice očekuje se uglavnom suho vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, ali i pojavom magle i niske oblačnosti duž riječnih tokova i kotlinama kao i na planinskim prevojima.

"Nova promjena vremena izgledna je od 10. novembra, kada slijedi period nestabilnih vremenskih prilika sa češćim padavinama širom zemlje. Nešto veće količine padavina očekuju se u Hercegovini 12. i 13. novembra, dok se krajem prognoznog perioda više padavina prognozira u Bosni, naročito u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. S prodorom hladnijeg zraka izgledan je i snijeg na planinama u Bosni", naveli su iz FHMZ.

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Do 6. novembra očekuje se relativno hladno vrijeme, primjereno ovom dobu godine, uz postepen i kontinuiran pad jutarnjih temperatura zraka. Minimalne temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 3 do 8 °C, a u Hercegovini do 14 °C. U petak, 6. novembra, jutarnje temperature u Bosni mogu se spustiti do -2 °C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 4 i 12 °C, a u Hercegovini do 18 °C.

Od 7. do 9. novembra slijedi period s izraženijim dnevnim oscilacijama temperature zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom od -1 do 5 °C, a u Hercegovini od 5 do 10 °C. Maksimalne dnevne temperature u BiH prognoziraju se između 9 i 15 °C, a u Hercegovini do 16 °C.

Od 10. do 13. novembra očekuje se blagi porast temperatura zraka, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 5 do 10 °C, a u Hercegovini od 8 do 12 °C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 14 °C, a u Hercegovini do 16 °C. Od 14. novembra slijedi osjetno zahlađenje. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od -4 do 1 °C, a u Hercegovini od 3 do 8 °C. Maksimalne dnevne temperature u BiH očekuju se između 4 i 9 °C, a u Hercegovini od 8 do 13 °C.

(Radio Sarajevo)