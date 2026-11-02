Povećanje penzija u Srpskoj: Već se spominje koliko bi mogle rasti

U januaru nas očekuje redovno usklađivanje penzija u Republici Srpskoj, a određeni procenti već su spomenuti na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta.

Naime, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković, rekao je nakon sjednice, da je iznesen podatak o planiranom povećanju penzija po redovnom usklađivanju od 7,5 do osam odsto.

Šta to znači?

Ako za primjer uzmemo niži spomenuti procenat (7,5 odsto) to znači da će najniža penzija za staž do 15 godina biti povećana za 27 maraka i, umjesto dosadašnjih 361, iznosiće 388 maraka.

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Za mjesec septembar ove godine najniža penzije za staž od 40 i više godina iznosila je 724 KM, a, ukoliko se Stankovićeve riječi obistine, od januara će biti povećana za oko 54 marke i iznosiće oko 778 maraka.

U istom mjesecu za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija iznosila je 1.096 KM i u pomenutom slučaju biće povećana za oko 82 marke. To znači da bi ova januarska penzija 2027. godine iznosila oko 1.178 KM.

U 2026. dva povećanja

U 2026. godini penzije su povećavane dva puta.

Prema redovnom usklađivanju u januaru su rasle za 6,45 odsto.

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Osim ovog redovnog, Vlada Republike Srpske donijela je odluku da se penzije od avgusta povećaju za 3,55 odsto.

Kroz ova dva usklađivanja, penzije su u 2026. godini ukupno uvećane za 10% u odnosu na prethodnu godinu.

Jednokratna pomoć

Osim ova dva povećanja penzija, korisnici su u avgustu dobili i jednokratnu novčanu pomoć.

Po 120 KM primili su penzioneri čija je penzija iznosila 698,48 KM ili manje, dok su po 80 maraka dobili penzioneri čija su primanja bila veća od ovog prosjeka.