Logo

Završeno epsko putovanje: 28 godina pješačio do kuće

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 13:47

Komentari:

0
Британски авантуриста Карл Бушби (57) стигао је данас, 2. новембра, у родни Хал у Енглеској, чиме је привео крају невјероватно путовање које је започео прије 28 година на крајњем југу Чилеа.
Foto: X/printscreen

Britanski avanturista Karl Bušbi (57) stigao je danas, 2. novembra, u rodni Hal u Engleskoj, čime je priveo kraju nevjerovatno putovanje koje je započeo prije 28 godina na krajnjem jugu Čilea.

Tokom jedne od najneobičnijih avantura na svijetu prešao je desetine hiljada kilometara, suočavajući se s ekstremnim vremenskim uslovima, opasnim terenima i brojnim preprekama.

Naime, Bušbi je 1998. godine pješke krenuo sa krajnjeg juga Čilea s ciljem da se pješke vrati u svoj rodni Hal u Engleskoj, rutom dugom oko 50.000 kilometara.

Tada je imao 28 godina.

Iza njega opasne avanture

Nakon godina opasnih avantura, uključujući prelazak ozloglašenog Darijenskog prolaza u Centralnoj Americi i Beringovog moreuza između Aljaske i Rusije preko zaleđenog mora, početkom prošlog mjeseca stigao je u Englesku, objavivši da je preplivao Lamanš.

Gradonačelnica Kingstona na Halu i admiral Hambera Marija Kauard ranije je pozvala stanovnike i posjetioce da izađu na ulice i požele Bušbiju dobrodošlicu.

„Toliko ljudi pratilo je Karla na njegovom epskom putovanju“, rekla je ona.

Inspiracija za sugrađane

„Sve nas je inspirisao svojim duhom, upornošću i nepokolebljivom odlučnošću da nastavi dalje uprkos izazovima s kojima se suočavaju i najneustrašiviji istraživači. Svi smo ponosni na njegovo nevjerovatno dostignuće. Takođe znamo kakav je osjećaj vratiti se kući u Hal, onaj osjećaj kada automobilom ili vozom, ili pješke u Karlovom slučaju, pređete most Hamber ili prođete ispod njega i uđete u grad”, dodala je.

„Dok se svjetski mediji i ekipe koje snimaju dokumentarne filmove okupljaju u našem gradu, možemo im pokazati koliko smo ponosni na Karlov uspjeh i koliko smo ponosni što dolazimo iz Hala“, poručila je Kauardova.

(Nezavisne)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Karl Bušbi

putovanje

životne priče

Velika Britanija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Какво нас вријеме очекује ове седмице? Метеоролози објавили прогнозу до петка

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje ove sedmice? Meteorolozi objavili prognozu do petka

4 h

0
Новац

Društvo

Škrebić: Minimalna plata da bude na sadašnjem nivou

7 h

0
Има 100 година и зида херцеговачки зид: У 72. години положио возачки из прве

Društvo

Ima 100 godina i zida hercegovački zid: U 72. godini položio vozački iz prve

8 h

0
Коловози мокри и саобраћајница Купрес-Стројице

Društvo

Upozorenje za vozače: Kolovozi mokri i klizavi, magla i oblačnost smanjuju vidljivost

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima