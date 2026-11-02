Završeno epsko putovanje: 28 godina pješačio do kuće

Britanski avanturista Karl Bušbi (57) stigao je danas, 2. novembra, u rodni Hal u Engleskoj, čime je priveo kraju nevjerovatno putovanje koje je započeo prije 28 godina na krajnjem jugu Čilea.

Tokom jedne od najneobičnijih avantura na svijetu prešao je desetine hiljada kilometara, suočavajući se s ekstremnim vremenskim uslovima, opasnim terenima i brojnim preprekama.

BREAKING: Karl Bushby has arrived home in Hull after his 28-year journey walking around the world, covering 30,000 miles from the starting point in Chile. He tells crowds: "There has never been quite a welcome home like this, I'm sure." https://t.co/yVtSMLUA99 📺 Sky 501 https://t.co/ydf2xNqWcS — Sky News (@SkyNews) November 2, 2026

Naime, Bušbi je 1998. godine pješke krenuo sa krajnjeg juga Čilea s ciljem da se pješke vrati u svoj rodni Hal u Engleskoj, rutom dugom oko 50.000 kilometara.

Tada je imao 28 godina.

Desde 1998, se ha embarcado en un reto increíble: dar la vuelta al mundo a pie, sin utilizar ningún medio de transporte. Karl Bushby, el hombre que camina desde hace más de 25 años ➡ https://t.co/U4GIrphShC — Alejandro Martinez | IA (@copyelpadrino) August 9, 2025

Iza njega opasne avanture

Nakon godina opasnih avantura, uključujući prelazak ozloglašenog Darijenskog prolaza u Centralnoj Americi i Beringovog moreuza između Aljaske i Rusije preko zaleđenog mora, početkom prošlog mjeseca stigao je u Englesku, objavivši da je preplivao Lamanš.

28 years ago, Karl Bushby left the UK in an attempt to become the first person to circumnavigate the world on foot. Yesterday, he arrived in Dover for the final leg of his journey to his mother’s home in Hull. https://t.co/JtMX07zAI3 — george (@StokeyyG2) October 6, 2026

Gradonačelnica Kingstona na Halu i admiral Hambera Marija Kauard ranije je pozvala stanovnike i posjetioce da izađu na ulice i požele Bušbiju dobrodošlicu.

„Toliko ljudi pratilo je Karla na njegovom epskom putovanju“, rekla je ona.

Karl Bushby has been walking from Chile to England for 27 years https://t.co/Fbqya9eAhv — Massimo (@Rainmaker1973) June 17, 2025

Inspiracija za sugrađane

„Sve nas je inspirisao svojim duhom, upornošću i nepokolebljivom odlučnošću da nastavi dalje uprkos izazovima s kojima se suočavaju i najneustrašiviji istraživači. Svi smo ponosni na njegovo nevjerovatno dostignuće. Takođe znamo kakav je osjećaj vratiti se kući u Hal, onaj osjećaj kada automobilom ili vozom, ili pješke u Karlovom slučaju, pređete most Hamber ili prođete ispod njega i uđete u grad”, dodala je.

„Dok se svjetski mediji i ekipe koje snimaju dokumentarne filmove okupljaju u našem gradu, možemo im pokazati koliko smo ponosni na Karlov uspjeh i koliko smo ponosni što dolazimo iz Hala“, poručila je Kauardova.

(Nezavisne)