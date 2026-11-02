Ima 100 godina i zida hercegovački zid: U 72. godini položio vozački iz prve

Iako je proslavio stoti rođendan, Bonaventura Bono Pavković iz Izbična kod Širokog Brijega ne odustaje od svakodnevnih obaveza. Sam obrađuje baštu, obavlja poslove oko kuće, slaže kamenje, a i dalje sjeda za volan automobila.

Ovaj stogodišnjak, koji je zagazio u 101. godinu života, svojom vitalnošću pokazuje da ga godine nisu spriječile da ostane aktivan i samostalan.

Bonin dan počinje već oko pet časova ujutru. Iako je iza njega čitav vijek života, za čitanje mu nisu potrebne čak ni naočare.

Na pitanje odakle mu toliko snage i energije, uz osmijeh odgovara da ga pokreće „atomska energija“.

Položio vozački ispit u 72. godini

Bono je rođen 14. februara 1926. godine, a stoti rođendan proslavio je ove godine.

Proteklog ljeta najveći dio vremena provodio je radeći na otvorenom. Motikom je obrađivao zemlju, uređivao baštu i slagao kamenje u suvozid, a ni visoke temperature nisu ga spriječile da obavlja poslove.

Ipak, dobro zna kako da rasporedi obaveze tokom vrelih dana. Najviše radi ujutru, kada su temperature niže, oko podneva pravi pauzu i odmara u kući, a poslijepodne nastavlja tamo gdje je stao.

Pored svakodnevnih fizičkih aktivnosti, ovaj stogodišnjak i dalje vozi automobil.

Zanimljivo je da je vozački ispit položio tek u 72. godini života, i to iz prvog pokušaja.

Deset godina radio u Švajcarskoj

Tokom dugog života Bono se bavio različitim poslovima. Radio je u poljoprivredi, prevozio duvan u BiH, a jedan dio radnog vijeka proveo je i u inostranstvu.

U Švajcarskoj je radio deset godina, nakon čega se početkom devedesetih vratio u rodnu Hercegovinu.

Uprkos brojnim izazovima kroz koje je prošao, ostao je vezan za Izbično, gdje i danas živi i radi.

Posebnu pažnju posvećuje i očuvanju zdravlja. Sam sakuplja i suši ljekovito bilje, od kojeg priprema čajeve. Za svoje napitke koristi čak 12 vrsta ljekovitih trava.

Otkrio šta smatra najvažnijim u životu

Kada govori o dugovječnosti i životnim vrijednostima, Bono nema komplikovana objašnjenja.

Smatra da je najvažnije biti pošten, ne misliti zlo drugima i živjeti u miru sa samim sobom.

Upravo su to načela kojih se, kako ističe, pridržava tokom čitavog života.

Bonaventura Pavković pripada generaciji koja je odrastala u teškim vremenima, a život provela radeći i oslanjajući se na vlastite sposobnosti.

Iako je iza njega sto godina života, Bono ne pokazuje namjeru da odustane od navika koje su ga pratile decenijama. I dalje je aktivan, samostalan i spreman za nove svakodnevne obaveze.