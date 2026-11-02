U Srpskoj rođeno 20 beba

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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 20 beba, 12 djevojčica i osam dječaka.
U Banjaluci je rođeno 10 beba, u Bijeljini tri, u Prijedoru i Istočnom Sarajevu po dvije, Doboju, Trebinju i Gradišci po jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.
Sedam djevojčica i tri dječaka rođeno je u Banjaluci, dvije djevojčice i jedan dječak u Bijeljini, dva dječaka u Istočnom Sarajevu, djevojčica i dječak u Prijedoru, po jedna djevojčica u Doboju i Gradišci, a dječak u Trebinju.
U porodilištima u Zvorniku, Foči i Nevesinju nije bilo novorođenih, piše Srna.
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