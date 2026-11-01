S tržišta BiH povučena igračka za djecu

Drveni brodić za povlačenje s motoričkom petljom, proizvođača Goki, povlači se s tržišta Bosne i Hercegovine zbog utvrđenog rizika od davljenja kod djece mlađe od tri godine.

Kako je navedeno u obavještenju Agencije za nadzor nad tržištem o nebezbjednom proizvodu, uzica na brodiću premašuje maksimalnu dozvoljenu dužinu od 800 milimetara, zbog čega predstavlja potencijalnu opasnost za najmlađe.

Riječ je o proizvodu marke Goki, šifre artikla 54849, serijskog broja 124359 i bar-koda 4013594548496. Proizvođač je njemačka kompanija Golnest i Kizel (Gollnest & Kiesel GmbH & Co. KG), dok je uvoznik za BiH firma Toj end Džoj (Toy & Joy) d.o.o. Sarajevo. Zemlja porijekla proizvoda nije poznata.

Zbog utvrđenog rizika drugog nivoa, preduzete su mjere informisanja potrošača i povrata proizvoda od kupaca.

Potrošačima koji posjeduju ovaj drveni brodić savjetuje se da odmah prestanu da ga koriste i uklone ga van domašaja djece. Proizvod je potrebno vratiti na prodajno mjesto, gdje je moguće ostvariti povrat novca.