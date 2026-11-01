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Najbrži doručak na svijetu: Pogačice bez kvasca i čekanja da tijesto naraste, a nestaju za sekund

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01.11.2026 12:02

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Најбржи доручак на свијету: Погачице без квасца и чекања да тијесто нарасте, а нестају за секунд
Foto: YouTube/printscreen

Jutarnja glad ne trpi čekanje, a dizano tijesto obično traži sate strpljenja.

Ove brze pogačice mijenjaju pravila igre. Zaboravite na čekanje da testo naraste, zamijesite ih dok se kafa kuva i iznesite ih vruće, dok su još meke. Dobijate pecivo koje nestaje sa stola za sekund, a priprema traje kraće nego odlazak do pekare.

Zašto su ove brze pogačice pravi izbor za jutro

Najviše vremena otići će vam na miješenje tijesta, a ni to ne traje dugo. Brze pogačice su odlične kada ste u žurbi, a jede vam se nešto domaće i toplo.

Zaboravite na kupovno pecivo. Zamesite testo, ispecite pogačice i za kratko vrijeme imaćete pun tanjir toplog doručka.

Najljepše su dok su još vruće, uz kajmak, suhomesnato ili svjež sir. Stavite ih na sto dok je kafa još topla i vidjećete koliko brzo nestaju, prenosi Krstarica.

Sastojci za pogačice bez kvasca

400 g pšeničnog brašna

10 g praška za pecivo

250 ml mlijeka

40 g ulja

Priprema korak po korak

1. Za brze pogačice najprije sjedinite suve sastojke: U veću činiju stavite prosijano brašno, prašak za pecivo i so, pa sve dobro promiješajte.

2. Zamijesite tijesto: Dodajte mleko i ulje, pa rukama oblikujte glatko tijesto.

3. Oblikujte ukusne pogačice: Testo razvucite oklagijom na pobrašnjenoj površini. Kalupom ili običnom čašom vadite krugove veličine koju volite.

4. Pecite: Zagrijte tiganj na srednjoj vatri. Ređajte pogačice pravo u tiganj bez ulja i pecite ih po 5 minuta sa svake strane, dok ne porumene do zlatne boje.

Savjet: Pogačice služite dok su još tople, jer tada imaju najbolju teksturu.

Uživajte u svakom zalogaju, polako i bez žurbe, jer ovakvi trenuci prave razliku između običnog jutra i onog koje se pamti.

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