Najbrži doručak na svijetu: Pogačice bez kvasca i čekanja da tijesto naraste, a nestaju za sekund

Autor:ATV redakcija
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Jutarnja glad ne trpi čekanje, a dizano tijesto obično traži sate strpljenja.
Ove brze pogačice mijenjaju pravila igre. Zaboravite na čekanje da testo naraste, zamijesite ih dok se kafa kuva i iznesite ih vruće, dok su još meke. Dobijate pecivo koje nestaje sa stola za sekund, a priprema traje kraće nego odlazak do pekare.
Najviše vremena otići će vam na miješenje tijesta, a ni to ne traje dugo. Brze pogačice su odlične kada ste u žurbi, a jede vam se nešto domaće i toplo.
Zaboravite na kupovno pecivo. Zamesite testo, ispecite pogačice i za kratko vrijeme imaćete pun tanjir toplog doručka.
Najljepše su dok su još vruće, uz kajmak, suhomesnato ili svjež sir. Stavite ih na sto dok je kafa još topla i vidjećete koliko brzo nestaju, prenosi Krstarica.
Sastojci za pogačice bez kvasca
400 g pšeničnog brašna
10 g praška za pecivo
250 ml mlijeka
40 g ulja
Priprema korak po korak
1. Za brze pogačice najprije sjedinite suve sastojke: U veću činiju stavite prosijano brašno, prašak za pecivo i so, pa sve dobro promiješajte.
2. Zamijesite tijesto: Dodajte mleko i ulje, pa rukama oblikujte glatko tijesto.
3. Oblikujte ukusne pogačice: Testo razvucite oklagijom na pobrašnjenoj površini. Kalupom ili običnom čašom vadite krugove veličine koju volite.
4. Pecite: Zagrijte tiganj na srednjoj vatri. Ređajte pogačice pravo u tiganj bez ulja i pecite ih po 5 minuta sa svake strane, dok ne porumene do zlatne boje.
Savjet: Pogačice služite dok su još tople, jer tada imaju najbolju teksturu.
Uživajte u svakom zalogaju, polako i bez žurbe, jer ovakvi trenuci prave razliku između običnog jutra i onog koje se pamti.
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