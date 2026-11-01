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Rastu vodostaji Neretve, Bosne i Drine

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01.11.2026 09:57

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Расту водостаји Неретве, Босне и Дрине
Foto: Srna

Vodostaj rijeke Neretve kod Mostara i Baćevića za 24 časa porastao je za više od pola metra, pokazuju jutarnja mjerenja agencija za vode.

Rastu vodostaji i Bosne, Krivaje, Drine i manjih rijeka, dok Sava opada.

Prema podacima Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Neretva je kod Mostara u 8.00 časova imala vodostaj od 314 centimetara, što je 54 centimetra više nego dan ranije.

Najveći porast zabilježen je jutros između 5.00 i 7.00 časova kada je vodostaj s 265 porastao na 313 centimetara.

Na slivu rijeke Bosne najveći porast zabilježen je kod Maglaja.

Drina je kod Bratunca porasla na 84 centimetra, dok je kod Foče i Goražda vodostaj gotovo nepromijenjen. Drinjača je kod Šekovića porasla 12 centimetara.

Sava opada na svim stanicama s mjerenjem.

Podaci su iz mjerenja u 8.00 časova, koja objavljuju Agencija za vodno područje rijeke Save, Agencija za vodno područje Jadranskog mora i Republički hidrometeorološki zavod, prenosi Srna.

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Tagovi :

Drina

Rijeka Bosna

Neretva

vodostaj

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