Na Medicinski fakultet u Banjaluci upisano 125 stranih studenata

Na studijske programe na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci u prvu godinu akademske 2026/2027. godine upisano je 125 stranih studenata, a interesovanje kandidata iz različitih dijelova svijeta raste iz godine u godinu, rekao je Srni vršilac dužnosti dekana ovog fakulteta Radoslav Gajanin.

Gajanin je naveo da su 83 studenta upisana na studijski program Medicina na engleskom jeziku, dok su 42 upisana na novi studijski program Sestrinstvo, koji je pokrenut ove akademske godine.

On je najavio da je od naredne akademske godine planirano pokretanje i studijskog programa Dentalna medicina na engleskom jeziku, čime će biti proširena ponuda studija za strane studente.

On je podsjetio da je nastava na studijskom programu Medicina na engleskom jeziku počela akademske 2022/2023. godine i da je od tada upisano oko 340 međunarodnih studenata.

"Iz godine u godinu bilježimo stalni porast zainteresovanih kandidata, a posljednjih godina primjećujemo sve veće interesovanje i iz drugih dijelova svijeta, što potvrđuje da je međunarodna vidljivost našeg studijskog programa u porastu", rekao je Gajanin.

Studenti na Medicinski fakultet u Banjaluci dolaze iz Indije, Turske, Bangladeša, Azerbejdžana, Sudana, Njemačke, Slovenije, Kanade, Velike Britanije, Tunisa, Irana i Pakistana.

"Prva generacija studenata upisana na studijski program Medicina na engleskom jeziku završila je četvrtu godinu studija, a prvi diplomci očekuju se u narednim godinama", rekao je on.

Gajanin je istakao da je studijski program privukao mlade koji žele da steknu kvalitetno medicinsko obrazovanje u Evropi, a da je za pojedine studente studiranje u inostranstvu postalo posebno važno zbog ograničenih mogućnosti upisa na medicinske fakultete u matičnim zemljama.

"U Indiji je, na primjer, ograničen broj upisa na medicinske fakultete zbog velikog broja stanovnika, pa studenti traže mogućnosti studiranja van svoje zemlje. Mnogi studenti iz Indije i Bangladeša ranije su studirali u Ukrajini, ali su nakon početka rata počeli tražiti fakultete u zemljama koje im omogućavaju boravak i studiranje na engleskom jeziku", naveo je Gajanin.

Prema njegovim riječima, prednosti studiranja u Banjaluci su međunarodno priznat studijski program, tradicija Univerziteta, studentski život u gradu, kao i uslovi koje Republika Srpska nudi stranim državljanima, prenosi Srna.