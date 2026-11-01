Od danas obavezna zimska oprema! Snijeg i magla otežavaju vožnju

Vozače u Bosni i Hercegovini jutros očekuju mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost zbog magle, kao i snijeg i susnježica u višim planinskim predjelima.

Iako se snijeg za sada ne zadržava na kolovozima, savjetuje se dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Poseban podsjetnik za sve učesnike u saobraćaju jeste da je od danas, 1. novembra, počela zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na putevima u BiH.

Ponovo otvoren stari granični prelaz Gradiška

Dobra vijest za vozače je da je ponovo otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je ranije bio privremeno zatvoren zbog oštećenja.

Preko ovog prelaza dozvoljen je međunarodni saobraćaj za putnička vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila, dok prevoz komercijalne robe nije dozvoljen.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta, ali su zbog primjene novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz Evropske unije (EES) moguća i duža čekanja.

Radovi i izmjene režima saobraćaja

Zbog radova na zaštiti kosina zatvoren je most Hercegovina na auto-putu A-1, na dionici Počitelj – Bijača. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta, u smjeru Bijača – Počitelj.

Zbog radova u tunelu Hercegovina, u istom smjeru zatvorena je preticajna traka, pa se vozila kreću samo voznom trakom.

Usporeno se saobraća i na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta A-1 Zenica jug – Zenica sjever, zbog sanacije potpornog zida.

Za sva vozila zatvorena je dionica auto-puta A-1 Kakanj – Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta. Na dionici Sarajevo zapad – Lepenica, zbog radova, saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko – Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, zbog proširenja mosta. Vozila ukupne mase do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se teretna vozila teža od 3,5 tone preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnim putevima Dobro Polje – Miljevina i Jablanica – Blidinje saobraćaj je dozvoljen isključivo vozilima do 3,5 tone.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na dionici Lončari – Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička preusmjeravaju na alternativni pravac.

Usporeno se saobraća i na prevoju Romanija, na magistralnom putu Podromanija – Sumbulovac, gdje su u toku radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Naizmjenično propuštanje vozila na više putnih pravaca

Zbog radova, jednom trakom saobraćaj se odvija i na magistralnim putevima Izačić – Bihać, Skokovi – Cazin – Srbljani, Široki Brijeg – Posušje, Grude – Privalj, Mostar – Čitluk – brdo Hum, Odžak – Šamac, Konjic – Jablanica, Čevljanovići – Nišići i Tasovčići – Stolac, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Kada je riječ o graničnim prelazima, Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

Vozačima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na putevima, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i ne kreću na put bez propisane zimske opreme.