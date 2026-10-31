Logo

Sablasna žena bez očiju: Kuća u Hrvatskoj svrstana među 7 najukletijih mjesta u Evropi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
31.10.2026 21:59

Komentari:

0
У Шкрињарима, малом насељу између Врбовца и Бјеловара у Хрватској, налази се најстрашнија кућа у Хрватској, која је на овој листи заузела шесто мјесто.
Foto: YouTube/printscreen

U Škrinjarima, malom naselju između Vrbovca i Bjelovara u Hrvatskoj, nalazi se najstrašnija kuća u Hrvatskoj, koja je na ovoj listi zauzela šesto mjesto.

Mnogi tvrde da su tamo viđali sablasnu ženu bez očiju, duh utopljene djevojčice, kao i druge jezive i neobjašnjive pojave.

Postoji nekoliko verzija priča o tome šta se zaista događalo u ovoj kući, ali najpoznatija je ona o dvojici policajaca koji su se, zbog opklade, usudili da u njoj provedu jednu noć. Međutim, kada su se probudili, kosa im je navodno bila potpuno sijeda, a nisu se sjećali ničega što se dogodilo tokom prethodne noći.

Posljednje mjesto na listi zauzima Tintern u Velsu, poznat po mračnoj istoriji i pričama o paranormalnim pojavama.

Vjeruje se da ruševine opatije Tintern u Monmutširu, koje djeluju mračno i jezivo, opsjeda nemirni duh vojvotkinje od Monmutšira.

Prema lokalnoj legendi, riječ je o mladoj ženi koju je izdala rođena porodica i primorala je da sebi oduzme život u sjenci zidina opatije, piše B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Ukleta kuća

ukleta šuma

preminula žena

Komentari (0)

Više iz rubrike

пас, пси, кућни љубимци, дивљи пас, животиња

Društvo

Nova studija: Psi mogu nanjušiti epileptični napad čak i kod nepoznate osobe

1 h

0
Како је Зеленгора спасила зорицу? Народ прича

Društvo

Kako je Zelengora spasila Zoricu?

2 h

0
спавање кревет сан ноћ снови ноћне море

Društvo

Zašto se tijelo trgne baš kada tonete u san i kada to prestaje biti bezazleno

2 h

0
У Републици Српској расте број обољелих од респираторних инфекција. У 42. седмици пријављено је више од 4.200 акутних респираторних инфекција, а љекари упозоравају на важност превенције и најављују почетак вакцинације против сезонског грипа током новембра.

Društvo

Raste broj oboljelih od respiratornih infekcija

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima