Sablasna žena bez očiju: Kuća u Hrvatskoj svrstana među 7 najukletijih mjesta u Evropi

U Škrinjarima, malom naselju između Vrbovca i Bjelovara u Hrvatskoj, nalazi se najstrašnija kuća u Hrvatskoj, koja je na ovoj listi zauzela šesto mjesto.

Mnogi tvrde da su tamo viđali sablasnu ženu bez očiju, duh utopljene djevojčice, kao i druge jezive i neobjašnjive pojave.

Postoji nekoliko verzija priča o tome šta se zaista događalo u ovoj kući, ali najpoznatija je ona o dvojici policajaca koji su se, zbog opklade, usudili da u njoj provedu jednu noć. Međutim, kada su se probudili, kosa im je navodno bila potpuno sijeda, a nisu se sjećali ničega što se dogodilo tokom prethodne noći.

Posljednje mjesto na listi zauzima Tintern u Velsu, poznat po mračnoj istoriji i pričama o paranormalnim pojavama.

Vjeruje se da ruševine opatije Tintern u Monmutširu, koje djeluju mračno i jezivo, opsjeda nemirni duh vojvotkinje od Monmutšira.

Prema lokalnoj legendi, riječ je o mladoj ženi koju je izdala rođena porodica i primorala je da sebi oduzme život u sjenci zidina opatije, piše B92.