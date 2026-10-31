Raste broj oboljelih od respiratornih infekcija

Počela je jesen, a sa jeseni je počela i sezona respiratornih infekcija. U posljednje tri sedmice zabilježen je porast oboljelih od respiratornih infekcija.

Ljekari kažu da nema razloga za brigu jer je to i očekivano za ovaj period godine. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske vrši nadzor nad respiratornim infekcijama od 40. sedmice u godini do 20. sedmice naredne godine.

„U 42. nedjelji 2026. godine, domovi zdravlja Republike Srpske su prijavili 4.288 akutnih respiratornih infekcija (ARI), dok je oboljenja sličnih gripi (ILI) registrovano 435. U bolnicama u Republici Srpskoj u ovoj sedmici prijavljen je 51 oboljeli od teške akutne respiratorne infekcije (SARI) koji su zahtijevali hospitalizaciju i to u UKC RS 14, OB Prijedor 12, OB Gradiška 14, OB Doboj 2, OB Bijeljina 2, OB Zvornik 1, OB Nevesinje 4 i OB Trebinje 2. Od početka sezone ukupno je prijavljeno 12.735 ARI infekcija, ILI infekcija 1.180, dok je SARI infekcija od početka ukupno registrovano 98. Najveći broj oboljelih od ARI i ILI infekcija je u uzrasnoj grupi 5-14 i 30-64, dok su u grupi SARI infekcija najviše obolijevali najmlađi“, saopštio je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Pacijenti koji imaju blaži oblik respiratornih infekcija najčešće se javljaju ljekaru sa povišenom tjelesnom temperaturom, malaksalošću, bolovima u mišićima i kostima, kašljem, začepljenim nosom. Onima koji imaju ove simptome ljekari savjetuju da ostanu kod kuće i ne dolaze u veće kolektive kako ne bi zarazili druge osobe.

„2:21 Ukoliko je tjelesna temperatura povišena potrebno je unositi dovoljno tečnosti, mirovati, lijekove za skidanje temperature koristiti samo ako je temperatura iznad 38,5, osim kod hroničnih bolesnika i trudnica. Povišena tjelesna temperatura je odbrana našeg organizma od infekcije , tako da je ne treba odmah agresivno obarati u samom početku. Neophodno je nositi dovoljno vitamina i adekvatnu ishranu, ali mirovanje je ključno kod blažih kliničkih slika“, poručuje epidemiolog u HES-u Doma zdravlja Banjaluka, Dijana Simić.

Vakcinacija je najefikasnija mjera prevencije protiv gripe. Ove godine biće dostupna trovalentna vakcina koja štiti od tri najčešća oblika gripe na našim prostorima.

„Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Republici Srpskoj trebalo bi da počne tokom novembra. Za određene kategorije stanovništva, među kojima su dijabetičari koji su na inzulinu, pacijenti na hemodijalizi, kao i osobe sa pojedinim težim hroničnim oboljenjima, vakcine će biti besplatne. Iz Instituta za javno zdravstvo poručuju da se vakcinacija preporučuje i ostalim građanima, koji će moći da prime vakcinu o sopstvenom trošku. Cilj je pravovremena zaštita i smanjenje rizika od težih oblika bolesti i komplikacija koje sezonski grip može izazvati“, navodi dr Simić.

Period najveće aktivnosti gripe očekuje se krajem decembra. Ljekari apeluju na sve građane da se u periodu respiratornih infekcija pridržavaju mjera prevencije i da prime vakcinu.