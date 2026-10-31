Logo

Najavljen snijeg u Republici Srpskoj!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
31.10.2026 13:41

Komentari:

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме
Foto: Pexel/ Teagan Hunt

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti oblačno i hladnije uz jaču kišu, povremeno i vjetrovito, a u brdsko-planinskim predjelima padaće susnježica i snijeg uz formiranje snježnog pokrivača.

Najviše snijega će pasti na planinama na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Krajem dana i uveče na jugu padavine slabe i prestaju, a na sjeveru će i dalje padati jača kiša.

Duvaće umjeren, povremeno i jak vjetar, sjeverni i sjeveroistočni.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od tri do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od nula, a maksimalna od pet do 10, na jugu do 13, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Danas u Republici Srpskoj i FBiH preovladava pretežno oblačno vrijeme, ponegdje je zabilježena slaba kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kneževo tri, Han Pijesak četiri, Mrkonjić Grad i Sokolac pet, Kalinovik i Čemerno šest, Srebrenica sedam, Bijeljina, Sarajevo i Doboj osam, Banjaluka i Novi Grad devet, Višegrad i Prijedor 10, Mostar 17, Bileća 18, Neum 20 i Trebinje 21 stepen Celzijusov.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Snijeg

padavine

Komentari (0)

Više iz rubrike

Данас је Свети Лука: Избјегавање једног обичаја доноси велику несрећу у дом

Društvo

Danas je Sveti Luka: Izbjegavanje jednog običaja donosi veliku nesreću u dom

6 h

0
беба

Društvo

U Srpskoj rođene 24 bebe

7 h

0
Бањалука, Старчевица саобраћај

Društvo

Saobraćaj bez zastoja na većini putnih pravaca

7 h

0
Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.

Društvo

Danas je Sveti Luka, pogledajte kroz prozor: Ako vidite ovo, spremite se za ledenu zimu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima