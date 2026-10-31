Danas je Sveti Luka: Izbjegavanje jednog običaja donosi veliku nesreću u dom

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 31. oktobra obilježavaju praznik Svetog apostola i jevanđeliste Luke, u narodu poznatiji kao Lučindan. Ovaj dan, koji se u mnogim domovima širom Srbije slavi kao krsna slava, u narodnom kalendaru označava prekretnicu – odlazak jeseni i dolazak prave, hladne zime, što je ispraćeno i čuvenom izrekom: „Sveti Luka – snijeg do kuka“.

Sveti Luka rodom je iz Antiohije i bio je izuzetno obrazovan čovjek svog vremena, bavio se medicinom i slikarstvom. Nakon susreta sa Hristom postao je jedan od apostola, a kasnije i pratilac apostola Pavla na njegovim misionarskim putovanjima.

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Smatra se prvim hrišćanskim ikonopiscem. Narodno predanje mu pripisuje autorstvo nad prvim ikonama Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i apostola Petra i Pavla. Pored toga, napisao je treće Jevanđelje, kao i Djela apostolska. Nakon mučeničkog stradanja u 84. godini u Tebi, njegove mošti pokazale su se čudotvornim i ljekovitim, zbog čega se Sveti Luka u narodu i hrišćanstvu naročito poštuje kao zaštitnik ljekara, apotekara i bolesnih.

Započnite dan odlaskom u crkvu ili porodičnom molitvom za zdravlje i napredak ukućana. Prema starom vjerovanju, ujutru treba pogledati kakvo je vrijeme. Ako je jutro maglovito, vjeruje se da nas očekuje promjenljiva zima sa dosta snijega. U stočarskim krajevima, na Svetog Luku se ovnovi puštaju među ovce.

Ako ovca „zateže“, vjeruje se da će zima biti teška i duga; ako lakše prihvata ovna, zima će brže proći. Domaćini na ovaj dan obavezno obilaze stoku, torove i imanje, te pripremaju zimnicu i drva za predstojeće hladne dane.

Budući da je bio ljekar, na ovaj dan se u molitvama naročito traže zdravlje, ozdravljenje i zaštita od bolesti.

Sveti Luka je praznik sloge, pa se na ovaj dan izbjegavaju rasprave, gnjev i izgovaranje ružnih riječi. Ako vam neko nenajavljen dođe u kuću na Lučindan, ne smijete ga vratiti s praga, jer se u narodu vjeruje da gost na ovaj dan donosi blagoslov u dom. Kao i na svaki drugi veliki praznik, ne preporučuju se teški fizički poslovi, tkanje, šivenje ili radovi po kući koji uključuju iglu i makaze.

Vjeruje se da psovanje ili nepoštovanje dana donosi nesreću i bolest u dom tokom predstojeće zime, prenosi b92.