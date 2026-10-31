Logo

Danas je Sveti Luka: Izbjegavanje jednog običaja donosi veliku nesreću u dom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
31.10.2026 09:09

Komentari:

0
Данас је Свети Лука: Избјегавање једног обичаја доноси велику несрећу у дом

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 31. oktobra obilježavaju praznik Svetog apostola i jevanđeliste Luke, u narodu poznatiji kao Lučindan. Ovaj dan, koji se u mnogim domovima širom Srbije slavi kao krsna slava, u narodnom kalendaru označava prekretnicu – odlazak jeseni i dolazak prave, hladne zime, što je ispraćeno i čuvenom izrekom: „Sveti Luka – snijeg do kuka“.

Sveti Luka rodom je iz Antiohije i bio je izuzetno obrazovan čovjek svog vremena, bavio se medicinom i slikarstvom. Nakon susreta sa Hristom postao je jedan od apostola, a kasnije i pratilac apostola Pavla na njegovim misionarskim putovanjima.

Црква

Društvo

Danas je Sveti Luka, pogledajte kroz prozor: Ako vidite ovo, spremite se ledenu zimu

Smatra se prvim hrišćanskim ikonopiscem. Narodno predanje mu pripisuje autorstvo nad prvim ikonama Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i apostola Petra i Pavla. Pored toga, napisao je treće Jevanđelje, kao i Djela apostolska. Nakon mučeničkog stradanja u 84. godini u Tebi, njegove mošti pokazale su se čudotvornim i ljekovitim, zbog čega se Sveti Luka u narodu i hrišćanstvu naročito poštuje kao zaštitnik ljekara, apotekara i bolesnih.

Započnite dan odlaskom u crkvu ili porodičnom molitvom za zdravlje i napredak ukućana. Prema starom vjerovanju, ujutru treba pogledati kakvo je vrijeme. Ako je jutro maglovito, vjeruje se da nas očekuje promjenljiva zima sa dosta snijega. U stočarskim krajevima, na Svetog Luku se ovnovi puštaju među ovce.

Ako ovca „zateže“, vjeruje se da će zima biti teška i duga; ako lakše prihvata ovna, zima će brže proći. Domaćini na ovaj dan obavezno obilaze stoku, torove i imanje, te pripremaju zimnicu i drva za predstojeće hladne dane.

Budući da je bio ljekar, na ovaj dan se u molitvama naročito traže zdravlje, ozdravljenje i zaštita od bolesti.

Sveti Luka je praznik sloge, pa se na ovaj dan izbjegavaju rasprave, gnjev i izgovaranje ružnih riječi. Ako vam neko nenajavljen dođe u kuću na Lučindan, ne smijete ga vratiti s praga, jer se u narodu vjeruje da gost na ovaj dan donosi blagoslov u dom. Kao i na svaki drugi veliki praznik, ne preporučuju se teški fizički poslovi, tkanje, šivenje ili radovi po kući koji uključuju iglu i makaze.

Vjeruje se da psovanje ili nepoštovanje dana donosi nesreću i bolest u dom tokom predstojeće zime, prenosi b92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sveti Luka

SPC

vjerovanja i običaji

Komentari (0)

Više iz rubrike

беба

Društvo

U Srpskoj rođene 24 bebe

29 min

0
Бањалука, Старчевица саобраћај

Društvo

Saobraćaj bez zastoja na većini putnih pravaca

38 min

0
Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.

Društvo

Danas je Sveti Luka, pogledajte kroz prozor: Ako vidite ovo, spremite se ledenu zimu

1 h

0
Додик: Викторово и моје пријатељство трајно и искрено

Društvo

Dodik: Viktorovo i moje prijateljstvo trajno i iskreno

11 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima