Dodik: Viktorovo i moje prijateljstvo trajno i iskreno

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Foto: X / Milorad Dodik

Milorad Dodik, lider SNSD-a ugostio je bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana na svom imanju u Laktašima, a na društvenim mrežama je podijelio dio atmosfere.

"Viktorovo i moje prijateljstvo je trajno i iskreno. S takvim prijateljima je uvijek ugodno i veselo", napisao je Dodik na Iksu. Viktorovo @PM_ViktorOrban i moje prijateljstvo je trajno i iskreno. S takvim prijateljima je uvijek ugodno i veselo. https://t.co/I447pwdq7d — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 30, 2026 Republika Srpska Orban sa suprugom posjetio Dodika: "Pravi prijatelji su prijatelji za cijeli život"

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