Dodik: Viktorovo i moje prijateljstvo trajno i iskreno

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Milorad Dodik, lider SNSD-a ugostio je bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana na svom imanju u Laktašima, a na društvenim mrežama je podijelio dio atmosfere.
"Viktorovo i moje prijateljstvo je trajno i iskreno. S takvim prijateljima je uvijek ugodno i veselo", napisao je Dodik na Iksu.
Viktorovo @PM_ViktorOrban i moje prijateljstvo je trajno i iskreno.
S takvim prijateljima je uvijek ugodno i veselo. https://t.co/I447pwdq7d— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 30, 2026
Republika Srpska
Orban sa suprugom posjetio Dodika: "Pravi prijatelji su prijatelji za cijeli život"
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu