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Dodik: Viktorovo i moje prijateljstvo trajno i iskreno

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30.10.2026 22:05

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Додик: Викторово и моје пријатељство трајно и искрено
Foto: X / Milorad Dodik

Milorad Dodik, lider SNSD-a ugostio je bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana na svom imanju u Laktašima, a na društvenim mrežama je podijelio dio atmosfere.

"Viktorovo i moje prijateljstvo je trajno i iskreno. S takvim prijateljima je uvijek ugodno i veselo", napisao je Dodik na Iksu.

Додик и Орбан

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Orban sa suprugom posjetio Dodika: "Pravi prijatelji su prijatelji za cijeli život"

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Milorad Dodik

Viktor Orban

Komentari (1)

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