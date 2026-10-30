Od 1. novembra putarina na auto-putu A1 skuplja za 15 odsto

"Autoceste Federacije BiH" najavile su da će od 1. novembra putarina na auto-putu A1 biti skuplja za 15 odsto.

Iz ovog javnog preduzeća pojašnjavaju da cijene nisu mijenjane još od 2012. godine, iako su u proteklom periodu znatno porasli troškovi poslovanja, održavanja infrastrukture i drugi izdaci, uz kontinuirana inflatorna kretanja.

Novom korekcijom nastoji se povećati prihod od naplate putarine i barem djelimično nadoknaditi rastući troškovi upravljanja i održavanja auto-puteva, prenose federalni mediji.

Prema pojašnjenju "Autocesta FBiH", povećanje je sprovedeno u okviru zakonski dozvoljene granice koja iznosi do 15 odsto.

Za vozače koji koriste elektronski sistem naplate putarine jedna pogodnost ostaje nepromijenjena, a to je da će i dalje ostvarivati bonus od 20 odsto prilikom dopune korisničkih računa.