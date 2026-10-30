Skaču cijene privatnih vrtića, pojedini će plaćati i do 100 KM više

Čim se čulo za subvencije, cijene skaču. Pojedine ustanove povećale su cijene. Jedna od njih je, kažu roditelji, najavila povećanje cijene sa 420 na čak 520 KM.

"Imamo slučaj da se u 2 privatne ustanove desilo poskupljenje, mislim da je to oko 100 maraka na ukupnu cijenu. Ono što mi smatramo, da sama pojava subvencija kao mehanizma podsticaja te vrste usluge, to ne bi trebalo da bude izgovor i razlog za poskupljenje", rekao je Boris Gluvić, roditelj.

Subvencije za privatne produžene boravke uvedene su kao dodatna podrška roditeljima, navode iz Ministarstva prosvjete i kulture. Potreba za novim kapacitetima najizraženija je u Banjaluci i Bijeljini.

"Privatne predškolske ustanove su samostalna pravna lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno formiraju cijene svojih usluga. Istovremeno, jedinice lokalne samouprave mogu donijeti odluku o sufinansiranju troškova boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama koje su upisane u Registar predškolskih ustanova Ministarstva prosvjete i kulture", navode iz ministarstva.

Roditelji apeluju nadležnim da se ograniči ukupna cijena boravka u ustanovama koje koriste subvencije. Predlažu da se u pravilnik uvede mehanizam koji bi spriječio da poskupljenja umanje efekat finansijske pomoći, bilo kroz ograničenje cijene ili njeno vezivanje za neku zvaničnu ekonomsku kategoriju, poput prosječne plate. Iz Grada navode da svaka ustanova koja želi da poskupi mora dostaviti obrazloženje i dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost nove cijene.

"Zahtjevi su u određenim slučajevima opravdani i primjera radi uslovljeni povećanjem plata zaposlenima ili rastom cijena ishrane za djecu i dokumentovani, ali postoji i nekoliko slučajeva u kojima je Odjeljenje dostavilo pisane opomene privatnim predškolskim ustanovama da koriguju cijene boravka djece". poručuju iz Gradske uprave Banjaluka.

Osim cijena, roditelji traže i rješenje za boravak djece tokom školskog raspusta, posebno u porodicama u kojima su oba roditelja zaposlena. Gradskoj upravi uputili su inicijativu da obezbijedi odgovarajuće prostorne kapacitete, ali i da se u budžetu za narednu godinu planiraju sredstva za tu namjenu.