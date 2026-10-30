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Zimzobal i ove godine u Parku Petar Kočić, a sljedeće se seli na novu lokaciju

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30.10.2026 16:01

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Зимзобал и ове године у Парку Петар Кочић, а сљедеће се сели на нову локацију

Ove godine Zimzobal će ostati na poznatoj lokaciji u Parku „Petar Kočić“, a sljedeće godine naće se na novoj lokaciji, najavio je gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

"Ove godine Zimzobal će ostati na poznatoj lokaciji u Parku „Petar Kočić“, a donijeli smo odluku da od zimske sezone 2027/28. godine tvrđava Kastel postane nova adresa Zimzobala i mjesto praznične čarolije", naveo je Stanivuković na Iksu.

U narednom periodu radiće se na rekonstrukciji Parka “Petar Kočić”, kako je najavio gradonačelnik Banjaluke.

Podsjećanja radi, kako su naveli iz neformalne grupe građana „Za Plan“, Grad Banjaluka je 14. septembra ove godine potpisao ugovor sa jednom firmom za izradu urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju Parka Petar Kočić.

Dakle, prema navodima pomenute grupe građana, idejno rješenje već postoji, odnosno, budući izgled ove javne površine skrojen je po ukusu pojedinaca, te se članovi grupe „Za Plan“ pitaju – gdje su u cijelom tom procesu građani i šira stručna javnost.

Neformalna grupa građana „Za Plan“ traži od Gradske uprave Banjaluka da građane i širu stručnu javnost što prije uključe u planiranje rekonstrukcije Parka Petar Kočić.

„Javni prostor pripada svima. O njegovoj budućnosti ne smije odlučivati samo nekolicina ljudi“, poručuju ispred grupe „Za Plan“.

Grad Banjaluka je 21.08.2026. godine raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju i sanaciju Parka Petar Kočić vrijednu 1.597.540,71 KM sa PDV-om.

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Tagovi :

Banjaluka

Zimzobal

zima

Park Petar Kočić

Tvrđava Kastel

Draško Stanivuković

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