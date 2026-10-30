Zimzobal i ove godine u Parku Petar Kočić, a sljedeće se seli na novu lokaciju

Ove godine Zimzobal će ostati na poznatoj lokaciji u Parku „Petar Kočić“, a sljedeće godine naće se na novoj lokaciji, najavio je gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

"Ove godine Zimzobal će ostati na poznatoj lokaciji u Parku „Petar Kočić“, a donijeli smo odluku da od zimske sezone 2027/28. godine tvrđava Kastel postane nova adresa Zimzobala i mjesto praznične čarolije", naveo je Stanivuković na Iksu.

Banja Luka se polako priprema za najljepši period godine - zimu, a imamo i lijepe vijesti! Ove godine Zimzobal će ostati na poznatoj lokaciji u Parku „Petar Kočić“, a donijeli smo odluku da od zimske sezone 2027/28. godine tvrđava Kastel postane nova adresa Zimzobala i mjesto praznične čarolije. Važno je reći da ćemo u narednom periodu pristupiti i potpunoj rekonstrukciji Parka “Petar Kočić”, koji će postati nova razglednica našeg grada. Po uzoru na najljepše evropske gradove, stvaramo novu prazničnu tradiciju koja će okupljati naše sugrađane, ali i goste iz cijelog regiona. — Draško Stanivuković (@Stanivukovic_D) October 30, 2026

U narednom periodu radiće se na rekonstrukciji Parka “Petar Kočić”, kako je najavio gradonačelnik Banjaluke.

Podsjećanja radi, kako su naveli iz neformalne grupe građana „Za Plan“, Grad Banjaluka je 14. septembra ove godine potpisao ugovor sa jednom firmom za izradu urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju Parka Petar Kočić.

Dakle, prema navodima pomenute grupe građana, idejno rješenje već postoji, odnosno, budući izgled ove javne površine skrojen je po ukusu pojedinaca, te se članovi grupe „Za Plan“ pitaju – gdje su u cijelom tom procesu građani i šira stručna javnost.

Neformalna grupa građana „Za Plan“ traži od Gradske uprave Banjaluka da građane i širu stručnu javnost što prije uključe u planiranje rekonstrukcije Parka Petar Kočić.

„Javni prostor pripada svima. O njegovoj budućnosti ne smije odlučivati samo nekolicina ljudi“, poručuju ispred grupe „Za Plan“.

Grad Banjaluka je 21.08.2026. godine raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju i sanaciju Parka Petar Kočić vrijednu 1.597.540,71 KM sa PDV-om.