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Banjalučki policajci spasili ženu

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30.10.2026 13:17

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Бањалучки полицајци спасили жену
Foto: ATV

Pripadnici Policijske stanice Obilićevo spriječili su ženu da skoči u rijeku Vrbas u Banjaluci, rekao je načelnik Policijske uprave Banjaluka Đurica Vukelić.

Vukelić je naveo da su građani juče oko 15 časova prijavili da se na šetalištu pored rijeke Vrbas nalazi ženska osoba koja se čudno ponaša i odaje utisak da želi da skoči u rijeku.

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"Policijski službenici su je spriječili da skoči, a potom je preuzela služba hitne medicinske pomoći Banjaluka radi ukazivanja medicinske pomoći", rekao je Vukelić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da su policijski službenici uvijek spremni da odgovore na sve bezbjednosne izazove i da su uvijek tu u službi svojih građana, prenosi "Blportal".

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Tagovi :

Banjaluka

Policija

spasavanje

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