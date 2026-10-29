Papir trpi sve, za razliku od toplovodnih cijevi – uskoro moguće skuplje grijanje

Banjalučka toplovodna mreža odavno je odslužila svoje. Čak 80 odsto cijevi je dotrajalo. Na hitnu rekonstrukciju upozoravalo se još prije deset godina.

Sistem, nekim čudom, još uvijek funkcioniše. Do kada, ne zna se, poruka je Eko Toplane. Gradske oce su, tvrde, na probleme u protekle tri godine upozorili 27 puta. Odgovor dobili nisu. Papir, trpi sve. Za razliku od toplovodnih cijevi.

,, Mi smo svoju zakonsku obavezu ispunili i upozoravali Grad Banjaluku da i oni moraju da ispune svoje zakonsku obavezu. Oni su uporno propuštali. Šutnja administracije da usklade cijenu sa troškovima i jednostavno danas smo tu gdje jesmo“, rekao je član Upravnog odbora Eko toplana, Dragiša Zečević.

Čekajući obnovu cijevi, stiže i računica za poslovanje. Iz toplane tvrde da postojeća cijena grijanja ne pokriva troškove koji su povećani za 84%. Još u januaru govorilo se o poskupljenju od 25 odsto. Rješenje za njihovo pokrivanje vrlo brzo bi se moglo naći u džepovima građana.

,,Komercijalna preduzeća moraju da rade na jednom tržišnom principu. Ne može se nešto kupovati za marku, prodavati za pola marke. Bez obzira koliko to nije milo nekom čuti, jer niko ne voli poskupljenje. Mi političari često udvarajući se građanima, govorimo da smo protiv.. a to što nam propadaju gradska preduzeća- to nikom ništa? Dakle, grad ima mogućnost da subvencioniše tu cijenu, ili da odobri poskupljenje“, rekao je odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka, Dragan Milanović.

Grijanje se ne može obezbijediti samo odlukom o novoj cijeni. Dotrajale cijevi ne mogu se popraviti novim obećanjima. Bilo bi dobro da Banjalučani prije svakog narednog računa dobiju bar jedan konkretan odgovor..kada će početi obnova mreže i koje godine će prestati da strepe od svake nove grijne sezone.

,,Zamislite mi prospemo tople vode u vrijednosti milion i po maraka u zemlju. Banjaluka ima podno grijanje. Mora se naći način i model da se što manje gurne ruka u džep građana“, rekao je odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka, Igor Mandić.

Uzimajući u obzir da Prijedor ima četiri puta manje korisnika toplane od Banjaluke, a da se iz gradske kase izdvaja 4 puta više novca, jasno je da model postoji. U gradu na Vrbasu izgleda, nije problem pronaći novac, nego odrediti šta je preče.

,,Ako grad Banjaluka ima para za raznorazne marketinške stvari, kao što su najavljivanje tamo nekih električnih buseva, ili pravljenje spomenika od skoro 2 miliona caru Lazaru koji je lijep i donosi novi izgled grada i nisam protiv toga. Onda svakako smatram da postoje određena sredstva koje bi služili kao subvencija ili grant prema Eko toplani, a ta taj teret ne ide na račun građana“, rekao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, Bogoljub Zeljković.

Deset godina čekanja na obnovu mreže Banjalučanima bi moglo stići na naplatu već na narednoj sjednici Skupštine grada. Gradski oci, izgleda, nemaju, ili ne žele mnogo toga da kažu. Odgovora, po starom dobrom običaju, ni danas nema.

Za skuplje račune rješenje bi se moglo tražiti po hitnom postupku. Za polaganje sopstvenih, rok, izgleda, ne postoji.