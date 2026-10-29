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Tri banjalučke ulice sutra bez struje

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29.10.2026 17:54

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Бања Лука је највећи град, административни и универзитетски центар Републике Српске у Босни и Херцеговини, познат по својим зеленим површинама, алејама и богатом културном животу
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra će biti obustavljena isporuka električne energije u dijelovima tri banjalučke ulice.

Bez struje će biti dijelovi ulica Akademika Milana Vasića, Jovana Jančića i Srpskih ustanika od 9 do 12 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Banjaluka

Struja

električna energija

naselja bez struje

Elektrokrajina

saopštenje

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