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Banjaluka u zimskom režimu: Evo do kada mogu raditi ugostiteljski objekti

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29.10.2026 16:32

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Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci
Foto: ATV

Zimsko radno vrijeme ugostiteljskih objekata, kao i objekata koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, na području Banjaluke na snazi je od 1. oktobra i primjenjivaće se do 31. marta naredne godine.

Kako je navedeno na sajtu Grada, ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim zgradama kolektivnog stanovanja mogu raditi od 7.00 do 23.00 časa, bez obzira na vrstu objekta.

Za ugostiteljske objekte koji se nalaze van stambeno-poslovnih zgrada kolektivnog stanovanja propisano je različito radno vrijeme, u zavisnosti od vrste objekta.

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Restorani, objekti za ishranu i piće, kao i objekti za piće, mogu raditi od 7.00 do 23.00 časa radnim danima, dok je petkom i subotom radno vrijeme produženo do ponoći.

Objekti kojima je dodijeljen znak kvaliteta „Zlatna kašika“ mogu raditi od 7.00 do 24.00 časa radnim danima, a petkom i subotom do 1.00 čas iza ponoći.

Noćni klubovi mogu biti otvoreni od 19.00 do 2.00 časa radnim danima, dok vikendom, odnosno petkom i subotom, mogu raditi do 3.00 časa.

Za salone za posebne prilike, poput svadbenih salona, propisano je radno vrijeme od 7.00 do 3.00 časa.

Kada je riječ o objektima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, oni su dužni da svoje poslovanje organizuju u periodu od 7.00 do 22.00 časa.

Zimsko radno vrijeme propisano je Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Banjaluka.

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Ugostitelji

Kafić

restoran

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radno vrijeme

zimsko računanje vremena

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