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Humanitarni koncert Stefana Milenkovića i Natalije Mladenović u Banskom dvoru

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29.10.2026 17:03

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Хуманитарни концерт Стефана Миленковића и Наталије Младеновић у Банском двору
Foto: Ustupljena fotografija

Uz zvuke klavira Natalije Mladenović i violine Stefana Milenkovića, 17. novembra u 19 časova u Banskom dvoru okupićemo se ne samo zbog muzike, već i zbog onih kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebnije.

Spektakularno veče klasične muzike u banjalučkom hramu kulture počeće u 19 časova, a organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da podrže ovu plemenitu akciju i kroz snagu melodije zajedno donesu nadu i ljepše sutra onima kojima je to najviše neophodno.

"Muzika ima posebnu moć da nas zbliži, probudi nadu i podsjeti koliko jedni drugima možemo značiti.

Uz zvuke klavira Natalije Mladenović i violine Stefana Milenkovića, 17. novembra u 19 časova u Banskom dvoru okupićemo se ne samo zbog muzike, već i zbog onih kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebnije.

Хуманитарни концерт
Humanitarni koncert
Ustupljena fotografija

Podržimo ovaj humanitarni koncert i pomozimo da jedno veče ispunjeno muzikom nekome donese nadu i ljepše sutra.

Informacije o donaciji na telefon +38766693368", navode organizatori.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Banski dvor

Kulturni centar Banski dvor

Banjaluka

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