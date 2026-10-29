Humanitarni koncert Stefana Milenkovića i Natalije Mladenović u Banskom dvoru

Uz zvuke klavira Natalije Mladenović i violine Stefana Milenkovića, 17. novembra u 19 časova u Banskom dvoru okupićemo se ne samo zbog muzike, već i zbog onih kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebnije.

Spektakularno veče klasične muzike u banjalučkom hramu kulture počeće u 19 časova, a organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da podrže ovu plemenitu akciju i kroz snagu melodije zajedno donesu nadu i ljepše sutra onima kojima je to najviše neophodno.

"Muzika ima posebnu moć da nas zbliži, probudi nadu i podsjeti koliko jedni drugima možemo značiti.

Uz zvuke klavira Natalije Mladenović i violine Stefana Milenkovića, 17. novembra u 19 časova u Banskom dvoru okupićemo se ne samo zbog muzike, već i zbog onih kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebnije.

Humanitarni koncert Ustupljena fotografija

Podržimo ovaj humanitarni koncert i pomozimo da jedno veče ispunjeno muzikom nekome donese nadu i ljepše sutra.

Informacije o donaciji na telefon +38766693368", navode organizatori.