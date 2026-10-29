Sutra početak kampanje "Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima"

U Banjaluci će sutra biti ozvaničen početak tradicionalne preventivne kampanje "Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima", koja se realizuje uoči 1. novembra, od kada je obavezna upotreba zimske opreme.

Kampanju realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Auto-moto savez, auto-moto društva i jedinice lokalne samouprave.

"Ova aktivnost biće realizovana do 20. novembra u više gradova i opština širom Srpske, a sprovodi se s ciljem povećanja stepena bezbjednosti u saobraćaju i smanjenja broja nezgoda zbog nepravilne pripreme vozila za zimske uslove vožnje", saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Svi vozači, koji to budu željeli, moći će na određenim lokacijama da izvrše besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila.

Početak kampanje biće ozvaničen u prostorijama Auto-moto saveza Republike u 10.00 časova, kada su planirane i izjave za medije, prenosi Srna.