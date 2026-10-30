Rode su bile vrijedne: Srpska bogatija za 29 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 15 dječaka i 14 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.
Deset beba rođeno je u Banjaluci, pet u Zvorniku, četiri u Bijeljini, tri u Prijedoru, po dvije u Doboju i Trebinju, a po jedna u Istočnom Sarajevu, Gradišci i Nevesinju.
U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i četiri dječaka, u Zvorniku četiri dječaka i djevojčica, u Bijeljini dva dječaka i dvije djevojčice, u Prijedoru dvije djevojčice i dječak, u Doboju i Trebinju po jedan dječak i po jedna djevojčica, u Istočnom Sarajevu i Gradišci po jedan dječak, a u Nevesinju jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u porodilištu u Foči, prenosi Srna.
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