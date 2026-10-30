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Pojedine banjalučke ulice danas bez struje

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30.10.2026 07:19

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas će biti obustavljena isporuka električne energije u dijelovima tri banjalučke ulice.

Bez struje će biti dijelovi ulica Akademika Milana Vasića, Jovana Jančića i Srpskih ustanika od 9 do 12 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Banjaluka

naselja bez struje

isključenje struje

Struja

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