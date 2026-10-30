Pojedine banjalučke ulice danas bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas će biti obustavljena isporuka električne energije u dijelovima tri banjalučke ulice.
Bez struje će biti dijelovi ulica Akademika Milana Vasića, Jovana Jančića i Srpskih ustanika od 9 do 12 časova.
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