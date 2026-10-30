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U cijeloj Banjaluci povremena obustava grijanja

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30.10.2026 13:07

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Бијела соба са радијатором и отвореним прозором.
Foto: Ksenia Chernaya/Pexels

Eko toplane najavile su povremenu obustavu grijanja u cijeloj Banjaluci zbog ispitivanja velikih gubitaka na distributivnoj mreži i lociranja kvarova.

Kako je saopšteno, obustava će biti u narednim danima, a isporuka toplotne energije već je obustavljena potrošačima u naselju Obilićevo i dijelu Kočićevog vijenca, kao i u više ulica u Banjaluci.

Bez grijanja su korisnici u ulicama Petra Preradovića 11, 13, 14 i 15, Tarasa Ševčenka 1, Petra Kočića 1A, 1B i 1C, Prvog krajiškog korpusa 12 i 16, Miše Stupara 40 i Đure Đakovića 10.

"Naše tehničke ekipe su na terenu kako bismo što prije otklonili kvarove i uspostavili uredan režim isporuke toplotne energije", naveli su iz Eko toplana.

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Iz ovog preduzeća zamolili su korisnike za strpljenje i zahvalili im na razumijevanju.

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Tagovi :

Banjaluka

kvar na mreži

Eko toplane

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