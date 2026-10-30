Peticije, molbe i zahtjevi nisu pomogli: Mještani u banjalučkom naselju tri godine čekaju reakciju nadležnih

Mještani Desne Novoselije već treću godinu čekaju da nadležni riješe probleme saobraćajne bezbjednosti u Ulici Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava. Uprkos brojnim molbama, pozivima i peticiji, njihovi zahtjevi za postavljanje ležećih policajaca i izgradnju trotoara još nisu ispunjeni, a odgovor Gradske uprave i dalje izostaje.

„Tražili smo da se urade ležeći policajci, kao i trotoari. Pored molbi i poziva išli smo i sa peticijom prema nadležnima i sve smo bukvalno uradili, a Gradska uprava se nije oglasila još uvijek“, rekao je za ATV mještanin Haris Gazić.

Prema Gazićevim riječima, mještani Desne Novoselije su nemoćni pred ovim infrastrukturnim problemom, a koji dovodi u opasnost sve one koji saobraćaju ovim dijelom naselja, kako vozače, tako najviše same pješake.

Veliki broj vozača, koji svakodnevno saobraćaju ovim banjalučkim naseljem ne vodi računa o brzini te zbog njihovog nemara, ali i nemara nadležnih što je rezultiralo lošom infrastrukturom, bezbjednost mještana ozbiljno je dovedena u pitanje.

Desna Novoselija Ustupljena fotografija

„Prvo smo išli u mjesnu zajednicu Srpske Toplice da vidimo šta treba da se priloži i sam zahtjev za to. Oni su nama rekli da uradimo peticiju i da napravimo zahtjev za ležeće policajce i trotoare. Mi smo to poslali, ima jedno, dvije tri godine kad smo poslali i ja sam skoro to slao i u svoje ime i u ime mještana Desne Novoselije da se uradi to što nam je potrebno“, govori Gazić.

Njihovi problemi, odnosno zahtjevi su se našli i na spisku prioriteta mjesne zajednice, podnesene su molbe, upućeni pozivi nadležnom odjeljenju za saobraćaj i puteve Grada Banjaluka, ali rješenja već treću godinu nema.

„Nama najmanje trebaju tri ležeća policajca, možda čak i četiri, riječ je o Ulici Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava gdje se vozači prebrzo kreću, ne poštuju saobraćajne propise. Nedavno sam podnio zahtjev odjeljenju, oni su mi rekli da uputim poziv Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali niko još uvijek nije izašao na teren“, rekao je Gazić.

Desna Novoselija Ustupljena fotografija

Gazić je razgovarao i sa gradonačelnikom Banjaluke, Draškom Stanivukovićem, prilikom otvaranja vrtića u ovoj mjesnoj zajednici, kako je kazao, prvi čovjek grada je rekao da će vidjeti da se riješe pomenuti problemi, ali ni dan danas rješenja nema niti se nazire.

Mještani poručuju da ne traže ništa više od bezbjednih ulica i da se nadaju da nadležni neće čekati da se dogodi saobraćajna nesreća kako bi konačno reagovali.