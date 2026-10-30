Sa tržišta se povlači sedam miliona kondoma zbog opasnosti od pucanja

Francuska povlači sedam miliona kondoma sa evropskog tržišta zbog greške u proizvodnji koja može dovesti do njihovog pucanja ili pojave sitnih rupica.

Francuska uprava za zaštitu potrošača zabranila je prodaju 15 vrsta kondoma koji bi mogli predstavljati zdravstveni rizik za korisnike, prenosi njemačka agencija DPA.

Povlačenje obuhvata više robnih marki, među kojima su „My Lubie, Einhorn, Adloran, R&S Consumer Goods, Amor, Primeros i You Me.

Nadležne službe upozoravaju da upotreba neispravnih kondoma može povećati rizik od polno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće.

Inspekcija otkrila grešku u proizvodnji

Dio kondoma povučen je sa tržišta još ranije ove godine. Nakon toga, inspekcija je pregledala proizvodne pogone i utvrdila nepravilnosti u proizvodnji ultratankih kondoma, odnosno neujednačenu debljinu gumenog sloja.

Zbog ovog proizvodnog nedostatka kondomi mogu biti manje otporni na pucanje, a na njihovoj površini mogu nastati i sitne rupice.

To znači da ovi proizvodi možda neće pružiti očekivanu zaštitu od polno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće.

Upozorenje potrošačima širom Evrope

Francuska uprava za zaštitu potrošača upozorila je da se pojedini neispravni proizvodi možda još nalaze u prodavnicama ili kod kupaca.

Riječ je o kondomima proizvedenim prije otkrivanja nepravilnosti, koji su već plasirani na evropsko tržište.

Zbog mogućnosti da su takvi proizvodi i dalje dostupni potrošačima, nadležne službe odlučile su da prošire povlačenje na ukupno sedam miliona kondoma i zabrane dalju prodaju svih obuhvaćenih vrsta.

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