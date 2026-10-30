Koji su prvi znaci gripa i kada infekcija postaje ozbiljnija?

Grip je respiratorna virusna infekcija koja je praćena visokom temperaturom, veliko malaksalošću, jakim bolovima u mišićima i pojačanim sekretom iz nosa, kaže specijalista otorinolaringologije dr Božidar Jakovljević i poručuje da je sada pravi trenutak za vakcinu protiv sezonskog gripa koja štiti od teške kliničke slike i komplikacija, ali i od oboljevanja.

Broj od 10.000 trenutno obolelih od respiratornih infekcija u Beogradu je očekivan broj obolelih u ovom periodu godine, rekao je za Tanjug.

Istkao je da je visoka temperatura praćena sa jakim bolovima u mišićima najtipičniji znak gripa, i dodao da upotreba antibiotika za liječenje gripa ne može da napravi štetu jer se radi o virusnoj infekciji koja se vrlo često kombinuje sa bakterijskom infekcijom.

"Ljekari daju antibiotik najčešće u profilaktičke svrhe da ne dođe do ozbiljnijih komplikacija kao što su upala pluća ili upala bubrega", dodao je on.

Društvo Potvrđeni prvi slučajevi gripa: Vakcinacija najefikasnija mjera prevencije

Na pitanje koji su prvi znaci da virusna infekcija gornjih disajnih puteva može da postane ozbiljnija, Jakovljević je rekao da su prvi simptomi ozbiljnije infekcije samo trajanje infekcije duže do nedjelju dana, temperatura, kašalj i pojačana sekrecija iz nosa koji ne prestaju više od nedjelju dana, kao i dugotrajan osjećaj malaksalosti.

Odgovarajući na pitanje koliko brzo osoba koja dobije grip treba da se javi ljekaru ukoliko pripada rizičnoj grupi, Jakovljević je istakao da ukoliko osoba pripada rizičnoj grupi neophodno je da se što prije javi ljekaru, napomenuvši da u rizičnu grupu spadaju stariji ljudi, trudnice, mala djeca i bolesnici koji boluju od hronične bolesti.

Kada je riječ o vakcini, izjavio je da je sada pravi trenutak za vakcinu jer u ovim mjesecima i kreće epidemija gripa, istakavši da vakcina protiv gripa štiti od teške kliničke slike i komplikacija, ali i od oboljevanja

"Postoje dvije vakcine na našem tržištu, jedna je Torlakova vakcina TORVAX koja je namijenjen širokoj populaciji. Imamo i drugu vakcinu Vaxigrip, koja je namijenjena trudnicama i maloj djeci do 18 godina. Ova vakcina u zavisnosti od uzrasta i opšteg zdravlja, može da štiti od oboljevanja od 50 do 90 odsto", naveo je on.