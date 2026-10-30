Rezervacija smještaja preko interneta: Kako prepoznati prevaru?

Rezervacija smještaja preko interneta jeste jednostavna, ali ponude koje djeluju primamljivo mogu biti način da korisnici postanu žrtve prevare.

Posebnu pažnju privukli su lažni oglasi i zahtjevi za uplatu koji stižu preko naloga hotela, zbog čega je Evropska komisija pokrenula istragu o tome da li Booking.com preduzima dovoljno mjera za zaštitu svojih korisnika. Prevaranti mogu da preuzmu naloge hotela i šalju gostima lažne zahtjeve za uplatu preko zvanične platforme, upozorava za RTS IT stručnjak Strahinja Dević.

Kako se zaštiti

Dodatni nivo sigurnosti prilikom pristupa nalozima obezbjeđuje dvofaktorska autentifikacija. Osim unošenja korisničkog imena i lozinke, ovaj način zaštite zahtjeva i dodatnu provjeru identiteta. Sličan princip primjenjuju i banke prilikom internet plaćanja, kada korisnici moraju dodatno da potvrde transakciju kodom, objašnjava Dević za RTS.

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Ipak, ni tehnička zaštita ne može u potpunosti da otkloni rizik ako korisnici ne vode računa o bezbjednosti svojih podataka. Napadači često iskorišćavaju upravo ljudske greške, umjesto da direktno napadaju sisteme. To se može dogoditi kada zaposleni otvori zlonamjeran link ili ostavi podatke za pristup nalogu na mjestu koje nije bezbjedno.

"Napadači često ne moraju direktno da probiju zaštitu sistema, već zloupotrebljavaju nepažnju ljudi koji imaju pristup nalozima, na primer kada neko klikne na zlonamjerni link ili ostavi podatke za prijavu na nebezbjednom mjestu", kaže Dević.

Vještačka inteligencija i novi izazovi u sajber bezbjednosti

Vještačka inteligencija može da olakša i ubrza otkrivanje slabih tačaka u digitalnim sistemima, ali samo njeno korišćenje nije dovoljno da bi se one iskoristile. Za to su i dalje neophodni tehničko znanje, razumijevanje načina funkcionisanja sistema i namjera da se uočeni nedostaci upotrebe za napad, ukazuje Dević.

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Poseban bezbjednosni izazov predstavljaju takozvani propusti nultog dana. Riječ je o ranjivostima koje još nisu otkrivene ili za koje proizvođači nisu objavili rješenje, odnosno bezbjednosnu ispravku.

Na šta treba posebno obratiti pažnju

Prilikom rezervacije smještaja važno je da korisnici svu komunikaciju i plaćanje obavljaju preko platforme na kojoj su započeli rezervaciju, savjetuje Dević. Trebalo bi da budu oprezni sa zahtjevima da komunikaciju prebace na drugu aplikaciju ili da novac uplate direktno na račun naveden u poruci, bez obzira na to koliko ponuda djeluje primamljivo.

Poseban treba biti oprezan kada poruka stvara pritisak da se novac uplati odmah, uz obećanje velikog popusta. U slučaju sumnje, hotel treba kontaktirati preko zvaničnih kontakt-podataka, a ne preko broja ili linka iz primljene poruke. Za onlajn transakcije Dević preporučuje kartice namijenjene internet plaćanju i digitalne novčanike poput Apple Pay i Google Pay. Oni pružaju dodatnu zaštitu podataka o kartici, dok direktne uplate i transferi novca mogu biti teži za opoziv.

Bezbjednosni programi mogu da prepoznaju sumnjive stranice, ali nisu potpuna garancija zaštite. Zato je važno provjeriti kome se ostavljaju lični i platni podaci i ne pristajati na prebacivanje komunikacije i plaćanja van zvanične platforme. Onlajn rezervacije nisu same po sebi rizične, ali zahtevaju oprez, zaključuje Dević za RTS.