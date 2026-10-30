Šetnja kroz šumu može donijeti 2.000 evra: Evo šta penzioneri skupljaju

Jesen je, naime, donijela priliku za sezonski posao koji ne zahtijeva posebnu opremu, ali traži strpljenje, vrijeme i dosta fizičkog napora. Riječ je o sakupljanju žira, za koji „Hrvatske šume“ ove godine nude nekoliko evra po kilogramu.

Otkup žira hrasta lužnjaka i kitnjaka, kao i bukvice, počeo je 1. oktobra, a prikupljeno šumsko sjeme koristi se za obnovu šuma i uzgoj sadnica. Prema zvaničnom cjenovniku, kilogram žira hrasta lužnjaka plaća se 3,30 evra bruto, dok se za kilogram žira hrasta kitnjaka može dobiti 3,50 evra.

Penzionerka Božica sakupila 600 kilograma žira

Koliko ovaj posao može da se isplati, pokazuje primjer penzionerke Božice iz Glogovca, koja je ove jeseni sakupila čak 600 kilograma žira. Iako će joj taj trud donijeti približno 2.000 evra bruto zarade, kaže da joj novac nije jedini motiv. Podjednako joj znači vrijeme koje provodi na svježem vazduhu, posebno imajući u vidu brojne zdravstvene tegobe sa kojima se svakodnevno suočava.

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U penziji sam i moram da budem aktivna. Imam dosta bolesti, šećernu bolest, artritis, giht i epilepsiju. Sve zajedno, dnevno pijem 15 tableta. Da se ne krećem i ne razgibavam svakog dana, bila bih nepokretna. Nije mi važno koliko ću dnevno da sakupim, bitno mi je da se krećem i da imam zadovoljstvo što još mogu nešto da zaradim - ispričala je Božica.

Spojila lijepo i korisno

Božica već nekoliko godina odlazi u šumu na području Hlebina i Jeduševca. Do impresivne količine od 600 kilograma nije došla preko noći, već sakuplja između 15 i 20 kilograma dnevno, prilagođavajući tempo svom zdravstvenom stanju. S obzirom na cijenu od oko 3,40 evra po kilogramu, njena ukupna zarada iznosi 2.040 evra bruto.

Za razliku od uobičajenih poslova, sama određuje koliko će vremena provesti u prirodi, gdje žir kitnjaka i lužnjaka sakuplja s lakoćom.

Već nekoliko godina sakupljam ove plodove. Ranije nisam znala da na ovaj način može da se zaradi, ali otkako sam saznala za tu mogućnost, veoma sam zadovoljna jer spajam lijepo i korisno. Provodim mnogo vremena u prirodi, a to mi je opuštanje i terapija - zaključila je Božica, prenosi Kurir.