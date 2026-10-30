Stiže pola metra snijega

U Srbiji do kraja ove i početkom naredne sedmice pretežno oblačno i relativno svježe, sa kišom, a na visokim planinama i sa snijegom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

"Od sredine naredne sedmice suvo uz djelimično razvedravanje", navodi RHMZ.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, za naredne dane najavljuje pretežno sunčano i sve hladnije vrijeme uz slabu kišu.

Prema njegovoj prognozi, od 1. do 5. novembra moguće je jače pogoršanje vremena, sa obilnijim padavinama, posebno u istočnim dijelovima regiona, dok se na planinama očekuje snijeg.

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Od 5. do oko 10. novembra preovlađivaće uglavnom suvo, ali relativno hladno vrijeme. Nakon toga moguće je novo pogoršanje praćeno dodatnim zahlađenjem.

Čubrilo ističe da za sada, do oko 13. novembra, nema naznaka jačanja atlantskog strujanja koje bi donelo toplije vrijeme.

"Do vikenda pretežno oblačno i uglavnom suvo, samo ponegdje će biti slabe kiše, dok je preko 1.300 metara nadmorske visine moguć slab snijeg. Maksimumi uglavnom od sedam do 14 stepeni Celzijusa. Za vikend i dalje pretežno oblačno i sve češću pojavu kiše, dok je jače pogoršanje uz konkretniju kišu moguće u nedjelju kada se očekuje razvijanje ciklona nad Sicilijom. U takvom slučaju taj ciklon bi se sporo preko Jonskog mora premještao ka Grčkoj i uticao na vrijeme kod nas, posebno nad istočnim i središnjim dijelovima regiona", navodi Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodaje:

"Kako bi se centar tog sistema zadržavao istočnije od nas cijeli region bi bio u njegovom hladnom sektoru te bi temperature bile znatno ispod prosjeka uz pojačan sjeverni vjetar i jaku do olujnu buru duž Jadrana. Ukoliko putanja ciklona ostane takva kakvom je trenutno vide velika većina numeričkih modela izgledna je obilna kiša i to prije svega nad Crnom Gorom, većim dijelom Srbije, istokom Hrvatske, istočnim i središnjom Bosnom i Hercegovinom dok će zapadnije biti manje padavina".

Gdje će pasti najviše snijega

Prema njegovoj najavi na planinama Crne Gore, zapadne i jugozapadne Srbije kao istočne i centralne Bosne i Hercegovine posebno preko 900 metara nadmorske visine može uslijediti formiranja konkretnijeg snježnog pokrivača, visine od 25 do 50 centimetara.

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"Snježna granica bi se spustila na oko 800 metara nadmorske visine. Početkom sljedeće nedjelje maksimumi uglavnom od četiri do osam stepeni Celzijusa. Prestanak padavina uz smanjenje oblačnosti se očekuje tek u sljedeću srijedu i do tada bi pri aktuelnoj sinoptici nad većim dijelom Crne Gore, Srbije, istoka Hrvatske, istočne i centralne Bosne i Hercegovine palo od 20 do 80 milimetara taloga što bi značajno smanjilo deficit površinske i dubinske vlage. Vidjećemo narednih dana da li će se trenutna sinoptika održati", poručuje Čubrilo.

(B92)