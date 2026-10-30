Preminula Sanda Kozić

Sanda Kozić, humanitarka i ambasadorka mira u svijetu ispred BiH, preminula je danas, 30. oktobra, u Banjaluci.

Sanda je bila žena velikog srca koja je svoje ime utkala u veliki broj humanitarnih akcija koje su organizovane u gradu na Vrbasu.

Prošle godine bila je nominovana i za nagradu "Banjalučanka godine".

Dobitnica je brojnih međunarodnih nagrada za humanost, ali i drugih priznanja.

Bila je počasni gost u Dubaiju, gd‌je je ne samo dijelila priznanja već i predstavila našu kulturu, vrijednosti i baštinu - Zmijanjski vez, umjetnost, talenat mladih.

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Zajedno sa kćerkom Miom, koja je učestvovala na specifičnom izboru ljepote "Internacional kids/teens fashionrunway Dubai 2020", održanom sredinom decembra 2020. u organizaciji "Vivz fashion school", svjetskoj sceni predstavila je svoj grad i državu, a Mia se tom prilikom okitila titulom najprirodnije i najfotogeničnije tinejdžerke u svijetu.

Sahrana će biti održana u poned‌jeljak, 2. novembra, u 13 časova na groblju Sveti Marko u Banjaluci.

(Nezavisne novine)