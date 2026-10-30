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Stiže zastrašujući preokret: Građane BiH zatrpaće do pola metra snijega

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30.10.2026 14:15

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Снијег
Foto: Pixabay/pasja1000

Prema najnovijim prognozama meteorologa Marka Čubrila, u narednom periodu očekuje se značajna promjena vremena koja donosi zahlađenje i obilne padavine širom regiona, a naročito u istočnoj i centralnoj Bosni i Hercegovini.

Na planinama Crne Gore, zapadne i jugozapadne Srbije, kao i u istočnom i centralnom dijelu BiH posebno u predjelima iznad 900 metara nadmorske visine očekuje se formiranje konkretnijeg snježnog pokrivača visine od 25 do 50 centimetara.

Snježna granica se spušta na 800 metara

Prema riječima Čubrila, snježna granica mogla bi da se spusti na oko 800 metara nadmorske visine, što znači da bi snježne padavine mogle zahvatiti i viša gradska naselja i brdske predjele.

Početkom sljedeće nedjelje dnevni maksimumi biće uglavnom od četiri do osam stepeni Celzijusa. Prestanak padavina uz smanjenje oblačnosti očekuje se tek u sljedeću srijedu, poručuje Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom.

Do sredine sljedeće sedmice, prema aktuelnoj sinoptičkoj situaciji, nad većim dijelom Crne Gore, Srbije, istoka Hrvatske, te istočne i centralne Bosne i Hercegovine pašće od 20 do 80 milimetara vodenog taloga.

Ove padavine biće od izuzetnog značaja za poljoprivredu i vodosnabdijevanje, jer će značajno smanjiti dugotrajni deficit površinske i dubinske vlage u zemljištu. Meteorolozi će u narednim danima pratiti da li će se trenutna sinoptička slika u potpunosti održati.

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Tagovi :

Snijeg

padavine

Bosna i Hercegovina

Marko Čubrilo

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