Snijeg do 50 centimetara na pomolu: Meteorolog otkrio kada stiže veliki preokret

Narednih dana očekuje nas sve hladnije vrijeme, uz pretežno oblačno nebo i povremenu slabu kišu, dok bi početak novembra mogao donijeti značajnije pogoršanje vremenskih prilika, obilnije padavine i snijeg na planinama.

Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, do kraja sedmice preovladavaće oblačno i uglavnom suvo vrijeme, uz mogućnost slabe kiše u pojedinim krajevima. Na nadmorskim visinama iznad 1.300 metara moguć je i slab snijeg, dok će se dnevne temperature kretati od sedam do 14 stepeni Celzijusovih.

Za vikend se očekuje povećanje učestalosti padavina, a izraženije pogoršanje moguće je u nedjelju, kada bi se ciklon mogao formirati nad Sicilijom, a potom sporo premještati preko Jonskog mora prema Grčkoj.

Ukoliko se ovakav razvoj vremenskih prilika ostvari, ciklon bi najviše uticao na istočne i centralne dijelove regiona. Zbog položaja centra ciklona, cijelo područje našlo bi se u njegovom hladnom sektoru, što bi donijelo temperature znatno ispod prosjeka, pojačan sjeverni vjetar i jaku do olujnu buru duž Jadrana.

Najviše padavina očekuje se u pojedinim dijelovima regiona, prije svega u Crnoj Gori, većem dijelu Srbije, istočnoj Hrvatskoj, te istočnoj i centralnoj BiH, dok bi zapadniji krajevi dobili manje kiše.

Na planinama Crne Gore, zapadne i jugozapadne Srbije, kao i istočne i centralne BiH, posebno iznad 900 metara nadmorske visine, mogao bi se formirati značajniji snježni pokrivač, visine od 25 do 50 centimetara. Snježna granica spustila bi se na oko 800 metara nadmorske visine.

Početkom naredne sedmice maksimalne temperature kretaće se uglavnom od četiri do osam stepeni Celzijusovih.

Prema trenutnim proračunima, padavine bi prestale tek u srijedu, kada se očekuje i postepeno smanjenje oblačnosti. Do tada bi na većem dijelu Crne Gore i Srbije, istoku Hrvatske, kao i istočnoj i centralnoj BiH, moglo pasti između 20 i 80 litara kiše po kvadratnom metru.

Nakon toga, do oko 10. novembra, očekuje se uglavnom suvo, ali hladno vrijeme. Jutarnje temperature kretaće se od minus tri do pet stepeni, dok će dnevne biti od četiri do 12 stepeni Celzijusovih. Vjetar će biti slab, sjevernog smjera.

Novo pogoršanje oko 13. novembra

Promjena vremena sa kišom i snijegom na planinama moguća je ponovo oko 13. novembra.

Čubrilo navodi i da bi oko 7. novembra zapadni vjetrovi mogli znatno oslabiti, uz mogućnost da promijene smjer i okrenu na istočne. Prema njegovim procjenama, postoji oko 75 odsto šansi za takav razvoj, što bi predstavljalo rekordno ranu pojavu kada je riječ o sjevernoj hemisferi.

Poslije 13. novembra prognozira se naglo jačanje zapadnih vjetrova, ali za sada nema jasne sinoptičke potvrde da će doći do takvog procesa.

Meteorolog naglašava da su izneseni podaci i procjene rezultat njegove analize i tumačenja numeričkih modela, te da za zvanične informacije građani treba da prate prognoze nadležnih meteoroloških zavoda.