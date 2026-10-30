Trupci samo što nisu sletjeli na automobile, vozači u panici: "Bježite od njega"

Pitanje „Je l' ovo treba ovako, šta kaže struka?“ pojavilo se u jednoj Viber grupi, nakon što je vozač snimio zabrinjavajući prizor na magistralnom putu od Modriče prema Šamcu.

Na video-snimku se vidi teški kamion natovaren ogromnom količinom drvenih trupaca, koji se kreće prometnom dionicom sa brojnim krivinama, a čija prikolica se ljulja pod teretom prolazeći krivine.

Visok i kabast teret odmah je privukao pažnju i izazvao lavinu komentara među vozačima, koji s pravom postavljaju pitanje da li ovakav prevoz ispunjava zakonske i bezbjednosne standarde.

"Bože sačuvaj, bježite od njega", dodao je jedan od vozača.