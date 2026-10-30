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Trupci samo što nisu sletjeli na automobile, vozači u panici: "Bježite od njega"

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30.10.2026 16:55

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Питање „Је л' ово треба овако, шта каже струка?“ појавило се у једној Вибер групи, након што је возач снимио забрињавајући призор на магистралном путу од Модриче према Шамцу.
Foto: Društvene Mreže

Pitanje „Je l' ovo treba ovako, šta kaže struka?“ pojavilo se u jednoj Viber grupi, nakon što je vozač snimio zabrinjavajući prizor na magistralnom putu od Modriče prema Šamcu.

Na video-snimku se vidi teški kamion natovaren ogromnom količinom drvenih trupaca, koji se kreće prometnom dionicom sa brojnim krivinama, a čija prikolica se ljulja pod teretom prolazeći krivine.

Visok i kabast teret odmah je privukao pažnju i izazvao lavinu komentara među vozačima, koji s pravom postavljaju pitanje da li ovakav prevoz ispunjava zakonske i bezbjednosne standarde.

"Bože sačuvaj, bježite od njega", dodao je jedan od vozača.

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Tagovi :

Kamion

trupci

video snimak

Vozači

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