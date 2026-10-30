Počela berba dunja na jugu Srpske, u pomoć pritekli najmlađi

Miris zrelih dunja širi se ovih dana jugom Srpske. Berba je počela.

U dunjiku trebinjca Danila Škera pune ruke posla, pa su u pomoć pritekli i mališani iz čitave Hercegovine, ali i Herceg Novog. Njih oko 300.

"Brali smo dunje sada i bilo mi je jako lijepo. Nisam se umorila", rekla je Ena, Dječiji vrtić „Naša radost“ Trebinje.

"Ubrao sam mnogo dunja i bilo mi je zanimljivo", rekao je Jovan, Dječiji vrtić „Budućnost“ Bileća.

"Dunja lijepo miriše", kaže Kosta, Dječiji vrtić „Budućnost“ Bileća.

U voćnjaku na oko 450 stabala dunja mališani su vrijedno punili gajbe. Ovakvo iskustvo djeca dugo pamte, ali i mnogo nauče o prirodi, kažu to vaspitačice.

"Djeca najbolje uče iz neposredne okoline, vezano za razna zanimanja o prirodi očuvanju okoline",kaže Nada Kovačević Lalovac, Dječiji vrtić „Naša radost“ Herceg Novi.

"Vrlo korisno druženje. Djeca imaju priliku da vide jedan divan voćnjak dunja, pritom da sakupljaju to voće", rekla je Svetlana Kuljić, Dječiji vrtić „Budućnost“ Bileća.

Berba dunja u Hercegovini trajaće mjesec dana, a onda od ovih zlatnih plodova nastaje rakija vrhunskog kvaliteta.

Baš sa tom rakijom Danilo Škero obišao je čitav svijet. Nagrade samo pristižu.

"Na svim festivalima sam osvajao prva i druga mjesta. Nikada ne može kod mene rakija da bude loša. Radim sve po receptu, ona odleži po 3 godine", rekao je Danilo Škero, poljoprivredno gazdinstvo „Škero“.

Nanizao je Danilo čak 90 priznanja za svoju rakiju. Dok gleda u svoj voćnjak vjeruje da će ovogodišnja rakija privući još koje zlato.