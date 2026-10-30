Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 87. kolu

Loto rezultati 87. kola, koje je izvučeno 30.10.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 19, 27, 30, 14, 29, 6, 9.

Loto 7/39 rezultati, 87. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 5.800.000 KM izvučeni su brojevi: 19, 27, 30, 14, 29, 6, 9.

Loto plus rezultati, 87. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 7.050.000 KM, izvučeni su brojevi: 22, 21, 30, 27, 1, 13, 7.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 87. kolo

Džoker igra u 87. kolu iznosila je 390.000 KM, izvučeni su brojevi: 8, 6, 1, 8, 9, 5.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.