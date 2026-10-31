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U Srpskoj rođene 24 bebe

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31.10.2026 08:41

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беба
Foto: pexels/Danik Prihodko

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 10 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 10 beba, u Gradišci i Bijeljini po tri, Istočnom Sarajevu i Foči po dvije, a u Zvorniku, Nevesinju, Trebinju i Doboju po jedna.

Tri djevojčice i sedam dječaka rođeno je u Banjaluci, u Gradišci dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini jedna djevojčica i dva dječaka, u Istočnom Sarajevu dva dječaka, u Foči po jedna djevojčica i dječak, u Nevesinju, Doboju i Trebinju po jedna djevojčica, a u Zvorniku jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištu u Prijedoru.

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rođene bebe

Republika Srpska

beba

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