U Srpskoj rođene 24 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 10 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 10 beba, u Gradišci i Bijeljini po tri, Istočnom Sarajevu i Foči po dvije, a u Zvorniku, Nevesinju, Trebinju i Doboju po jedna.

Tri djevojčice i sedam dječaka rođeno je u Banjaluci, u Gradišci dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini jedna djevojčica i dva dječaka, u Istočnom Sarajevu dva dječaka, u Foči po jedna djevojčica i dječak, u Nevesinju, Doboju i Trebinju po jedna djevojčica, a u Zvorniku jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištu u Prijedoru.