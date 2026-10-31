Snažna molitva Svetom Luki za ozdravljenje: Mnogi vjernici danas izgovaraju ove riječi

Prema predanju, Sveti Luka bio je ljekar po zanimanju, ali i prvi hrišćanski ikonopisac. Vjeruje se da je lično poznavao Bogorodicu i da su tri ikone koje je naslikao najvjernije prikazivale njen lik.

Njegove mošti danas se čuvaju u Istanbulu, dok se stopalo svetitelja nalazi u manastiru Kosijerevo kod Nikšića.

Mnogi vjernici danas izgovaraju molitvu Svetom Luki, moleći se za zdravlje sebe i svojih bližnjih.

Molitva Svetom Luki za koju se vjeruje da pomaže bolesnima

„O, Sveti Luka, Bogom izabrani i Majkom Božijom blagosloveni, propovjedniče po svoj vaseljeni Jevanđelja Hristovog, mučeniče i apostole, pomoćniče svima koji te molitveno prizivaju, pomozi i nama, nepotrebnim slugama Gospodnjim. Jer mi se zbog naših mnogih pregrešenja nalazimo u tami i sjeni smrtnoj i udaljeni smo od Boga beskrajno daleko. A zbog stida koji osjećamo zbog toga, i nemajući smjelosti da Ga sami zamolimo za oproštaj, prizivamo tebe, veliki svetitelju Božiji, kao onoga koji u Njegovoj neizmernoj svjetlosti prebivaš, da Ga umjesto nas moliš da se smiluje na nas.

Umoli Ga, Sveti Luka, da se ponovo u nama rodi strah Gospodnji, strah koji rađa ljubav, a grijeh odgoni. Jer mi smo toliko navikli da griješimo svakoga dana i časa, pa i u snu, kao da smo zaboravili riječi Gospodnje: „Stražite, jer ne znate časa kada ću Ja doći“. Kao da nas svakog trenutka ne može pozvati iz ovog privremenog života u vječni. Taj strah, taj osjećaj, tu premudrost, kako kaže psalmopjevac David, probudi u nama, Sveti Luka. I neka se onda, tvojim molitvama, u nama rode suze pokajanja. Suze koje će sve kutke naše duše da očiste od grijeha koji se nataložio na njoj. Jer mi, po svom neosjećaju i duhovnoj obnevidjelosti, ne možemo ni da plačemo nad svojim mrtvacem, nad samima sobom, a tako mnogo suza, potoke suza, trebalo bi da prolijemo za bezbrojne grijehe koje učinismo.

Pomozi nam, neukima i nerazumnima, da razumijemo Pismo koje si i ti pisao, jer onaj ko ga istinski razumije, ko istinski shvati riječi njegove, taj bježi od grijeha kao od ognja i svim silama teži da se približi Bogu. Jer taj shvata da je grijeh smrt, a Bog život. Pomozi nam zato, Sveti Luka, da se, to shvativši, očistimo od grijeha i pređemo iz smrti u život. Da nam Bog bude sve u svemu. Da od sada uvijek budemo u Njegovoj blizini. Neka nam, kao tebi i Kleopi kada ste išli za Emaus, srce i duša stalno trepere od Njegovog prisustva. Tada će mir vladati u nama, nebeski mir, koji će nam utvrditi nadu u Carstvo Nebesko, i tom radošću ćemo dobiti snagu da strijele lukavoga, koje svakoga časa lete ka nama, lako odagnamo od sebe.

A sa tom nadom će ljubav Božija koja je u nama da nas pripremi za put ka Vječnoj Otadžbini, gdje su sve Sile Nebeske, svi Sveti, i Majka Božija pred njima, čiji si ti blagi lik u ikoni, tobom naslikanoj, ovjekovječio. Neka nam oči srca našeg neprestano gledaju tu ljepotu i njome se naslađuju, kako bi se već ovdje zacarilo u nama Carstvo Nebesko, u koje neka se tvojim molitvama, Sveti Luka, i preselimo kada nas Gospod jednom pozove, pa da onda vječno slavimo Boga u Svetoj Trojici: Bespočetnog Oca, Jedinorodnog Sina i Svesvetog Duha, kroz svu vječnost beskonačnih vijekova. Amin.“