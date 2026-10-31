Logo

Snažna molitva Svetom Luki za ozdravljenje: Mnogi vjernici danas izgovaraju ove riječi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
31.10.2026 15:33

Komentari:

0
Снажна молитва Светом Луки за оздрављење: Многи вјерници данас изговарају ове ријечи

Prema predanju, Sveti Luka bio je ljekar po zanimanju, ali i prvi hrišćanski ikonopisac. Vjeruje se da je lično poznavao Bogorodicu i da su tri ikone koje je naslikao najvjernije prikazivale njen lik.

Njegove mošti danas se čuvaju u Istanbulu, dok se stopalo svetitelja nalazi u manastiru Kosijerevo kod Nikšića.

Mnogi vjernici danas izgovaraju molitvu Svetom Luki, moleći se za zdravlje sebe i svojih bližnjih.

Molitva Svetom Luki za koju se vjeruje da pomaže bolesnima

„O, Sveti Luka, Bogom izabrani i Majkom Božijom blagosloveni, propovjedniče po svoj vaseljeni Jevanđelja Hristovog, mučeniče i apostole, pomoćniče svima koji te molitveno prizivaju, pomozi i nama, nepotrebnim slugama Gospodnjim. Jer mi se zbog naših mnogih pregrešenja nalazimo u tami i sjeni smrtnoj i udaljeni smo od Boga beskrajno daleko. A zbog stida koji osjećamo zbog toga, i nemajući smjelosti da Ga sami zamolimo za oproštaj, prizivamo tebe, veliki svetitelju Božiji, kao onoga koji u Njegovoj neizmernoj svjetlosti prebivaš, da Ga umjesto nas moliš da se smiluje na nas.

Umoli Ga, Sveti Luka, da se ponovo u nama rodi strah Gospodnji, strah koji rađa ljubav, a grijeh odgoni. Jer mi smo toliko navikli da griješimo svakoga dana i časa, pa i u snu, kao da smo zaboravili riječi Gospodnje: „Stražite, jer ne znate časa kada ću Ja doći“. Kao da nas svakog trenutka ne može pozvati iz ovog privremenog života u vječni. Taj strah, taj osjećaj, tu premudrost, kako kaže psalmopjevac David, probudi u nama, Sveti Luka. I neka se onda, tvojim molitvama, u nama rode suze pokajanja. Suze koje će sve kutke naše duše da očiste od grijeha koji se nataložio na njoj. Jer mi, po svom neosjećaju i duhovnoj obnevidjelosti, ne možemo ni da plačemo nad svojim mrtvacem, nad samima sobom, a tako mnogo suza, potoke suza, trebalo bi da prolijemo za bezbrojne grijehe koje učinismo.

Pomozi nam, neukima i nerazumnima, da razumijemo Pismo koje si i ti pisao, jer onaj ko ga istinski razumije, ko istinski shvati riječi njegove, taj bježi od grijeha kao od ognja i svim silama teži da se približi Bogu. Jer taj shvata da je grijeh smrt, a Bog život. Pomozi nam zato, Sveti Luka, da se, to shvativši, očistimo od grijeha i pređemo iz smrti u život. Da nam Bog bude sve u svemu. Da od sada uvijek budemo u Njegovoj blizini. Neka nam, kao tebi i Kleopi kada ste išli za Emaus, srce i duša stalno trepere od Njegovog prisustva. Tada će mir vladati u nama, nebeski mir, koji će nam utvrditi nadu u Carstvo Nebesko, i tom radošću ćemo dobiti snagu da strijele lukavoga, koje svakoga časa lete ka nama, lako odagnamo od sebe.

A sa tom nadom će ljubav Božija koja je u nama da nas pripremi za put ka Vječnoj Otadžbini, gdje su sve Sile Nebeske, svi Sveti, i Majka Božija pred njima, čiji si ti blagi lik u ikoni, tobom naslikanoj, ovjekovječio. Neka nam oči srca našeg neprestano gledaju tu ljepotu i njome se naslađuju, kako bi se već ovdje zacarilo u nama Carstvo Nebesko, u koje neka se tvojim molitvama, Sveti Luka, i preselimo kada nas Gospod jednom pozove, pa da onda vječno slavimo Boga u Svetoj Trojici: Bespočetnog Oca, Jedinorodnog Sina i Svesvetog Duha, kroz svu vječnost beskonačnih vijekova. Amin.“

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sveti Luka

molitva

SPC

Srpska pravoslavna crkva

svetitelj

Komentari (0)

Više iz rubrike

ИРБ Српске одобрила готово 30 милиона КМ за стамбене кредите

Društvo

IRB Srpske odobrila gotovo 30 miliona KM za stambene kredite

1 h

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Društvo

Najavljen snijeg u Republici Srpskoj!

2 h

0
Данас је Свети Лука: Избјегавање једног обичаја доноси велику несрећу у дом

Društvo

Danas je Sveti Luka: Izbjegavanje jednog običaja donosi veliku nesreću u dom

6 h

0
беба

Društvo

U Srpskoj rođene 24 bebe

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima