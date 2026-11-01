Dnevni horoskop za nedjelju, 1. novembar: Jedan znak očekuje važno iznenađenje, a nekoga romansa

Ovan

Danas ćete imati potrebu da završite sve ono što ste prethodnih dana odlagali. Ipak, nemojte sebi stvarati nepotreban pritisak. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji bi mogao promijeniti vaše raspoloženje. Slobodni Ovnovi mogli bi dobiti poruku od osobe o kojoj već neko vrijeme razmišljaju.

Bik

Nedjelja vam donosi priliku za odmor i uživanje u malim stvarima. Ne opterećujte se poslovnim obavezama, već vrijeme posvetite sebi i bliskim ljudima. Na ljubavnom planu moguće je prijatno iznenađenje. Obratite pažnju na troškove.

Blizanci

Očekuje vas dan ispunjen razgovorima i zanimljivim informacijama. Neko bi mogao da vam saopšti vijest koju dugo čekate. U ljubavi je važno da budete iskreni i da ne izbjegavate teme koje vas opterećuju. Veče je idealno za druženje.

Rak

Emocije će danas biti naglašene, pa biste neke situacije mogli doživljavati intenzivnije nego inače. Pokušajte da ne donosite zaključke na osnovu prvog utiska. Partner očekuje više pažnje, dok slobodni Rakovi mogu upoznati osobu koja će im privući pažnju.

Lav

Pred vama je dan u kojem ćete ponovo osjetiti potrebu da preuzmete inicijativu. Ipak, ne mora sve biti onako kako ste zamislili. U ljubavi vas očekuje zanimljiv preokret, a nečiji postupak mogao bi vas prijatno iznenaditi. Prijaće vam boravak u prirodi.

Djevica

Dan je povoljan za planiranje naredne sedmice i rješavanje sitnica koje vam već dugo oduzimaju vrijeme. Ne pokušavajte da kontrolišete baš sve. U ljubavi je moguće razjašnjenje nesporazuma. Posvetite više pažnje odmoru i snu.

Vaga

Nedjelja vam donosi priliku da popravite odnose sa osobama sa kojima ste u posljednje vrijeme bili na distanci. Ne odbijajte pozive za druženje. Slobodne Vage mogle bi doživjeti zanimljiv susret, dok zauzetima slijedi više romantičnih trenutaka.

Škorpija

Intuicija će vam danas biti posebno izražena. Moguće je da ćete prepoznati namjere osobe koja nije bila sasvim iskrena prema vama. Na ljubavnom planu slijedi prilika za iskren razgovor. Ne dozvolite da vas prošlost spriječi da uživate u sadašnjosti.

Strijelac

Imaćete potrebu za promjenom, kretanjem i novim iskustvima. Čak i kratak izlet ili spontano druženje mogli bi vam popraviti raspoloženje. U ljubavi ne žurite sa odlukama. Neko iz vašeg okruženja mogao bi pokazati interesovanje koje do sada niste primjećivali.

Jarac

Danas bi vam najviše prijali mir i vrijeme provedeno sa porodicom. Moguće je da ćete razmišljati o poslovnim planovima i finansijama, ali pokušajte da barem jedan dio dana ostavite za odmor. Partneru pokažite koliko vam znači njegova podrška.

Vodolija

Očekuju vas zanimljive ideje i prilika da provedete vrijeme sa ljudima koji vas inspirišu. Neko bi mogao da vam predloži nešto što će vas u početku iznenaditi, ali bi vrijedilo razmisliti o tome. U ljubavi vas očekuje više spontanosti.

Ribe

Osjetljiviji ste nego inače, ali to ne mora biti loše. Dan je povoljan za razgovore, pomirenje i donošenje odluka koje ste dugo odlagali. Slobodne Ribe mogle bi dobiti pažnju osobe od koje to nisu očekivale. Pripazite na umor i ne preuzimajte tuđe obaveze.