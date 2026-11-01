U Srpskoj rođeno 11 beba

Autor:ATV redakcija
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 11 beba, šest dječaka i pet djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Gradiška rođene su četiri bebe, Doboju, Bijeljini i Banjaluci po dvije i u Trebinju jedna.
U porodilištu Gradiška rođena su četiri dječaka, Doboju i Bijeljini po dvije djevojčice, Banjaluci djevojčica i dječak, a Trebinju jedan dječak.
U porodilištima Istočno Sarajevo, Nevesinje, Foča, Prijedor i Zvornik nije bilo poroda.
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