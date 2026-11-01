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U Srpskoj rođeno 11 beba

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01.11.2026 08:17

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беба пелене пемпас
Foto: Pexels/ Emma Bauso

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 11 beba, šest dječaka i pet djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Gradiška rođene su četiri bebe, Doboju, Bijeljini i Banjaluci po dvije i u Trebinju jedna.

U porodilištu Gradiška rođena su četiri dječaka, Doboju i Bijeljini po dvije djevojčice, Banjaluci djevojčica i dječak, a Trebinju jedan dječak.

U porodilištima Istočno Sarajevo, Nevesinje, Foča, Prijedor i Zvornik nije bilo poroda.

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rođene bebe

Republika Srpska

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majka

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