Prvi novembar donio snijeg: Zabijelili se dijelovi BiH

Prvi novembar donio je snijeg u pojedine dijelove BiH.

Kako javljaju vozači, snijeg je pao u mjestu Nišići, opština Ilijaš. Osim Nišića snježni pokrivač prekrio je i Rostovo.

Rostovo snijeg Društvene Mreže

"Prema Romaniji", naveo je jedan od vozača uz fotografiju:

Snijeg Romanija Društvene Mreže

Snijega ovog jutra nije nedostajalo ni u Hercegovini. Tako je u njenom istočnom dijelu, Čemerno osvanulo pod snijegom.

Čemerno snijeg Ustupljena fotografija

Podsjećanja radi, u većem dijelu BiH očekuje se oblačno i hladnije vrijeme sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Društvo Zahlađenje stiže u Srpsku: Kiša, snijeg i do 20 centimetara pokrivača

Padavine će povremeno biti praćene i jačim vjetrom, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuju susnježica i snijeg, uz formiranje i povećanje snježnog pokrivača.

Najviše snijega pašće na planinama na istoku, gdje bi visina snježnog pokrivača mogla dostići i 20 centimetara.