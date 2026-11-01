Prvi novembar donio snijeg: Zabijelili se dijelovi BiH

Autor:ATV redakcija
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Prvi novembar donio je snijeg u pojedine dijelove BiH.
Kako javljaju vozači, snijeg je pao u mjestu Nišići, opština Ilijaš. Osim Nišića snježni pokrivač prekrio je i Rostovo.
"Prema Romaniji", naveo je jedan od vozača uz fotografiju:
Snijega ovog jutra nije nedostajalo ni u Hercegovini. Tako je u njenom istočnom dijelu, Čemerno osvanulo pod snijegom.
Podsjećanja radi, u većem dijelu BiH očekuje se oblačno i hladnije vrijeme sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
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Zahlađenje stiže u Srpsku: Kiša, snijeg i do 20 centimetara pokrivača
Padavine će povremeno biti praćene i jačim vjetrom, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuju susnježica i snijeg, uz formiranje i povećanje snježnog pokrivača.
Najviše snijega pašće na planinama na istoku, gdje bi visina snježnog pokrivača mogla dostići i 20 centimetara.
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