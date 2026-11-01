Logo

Prvi novembar donio snijeg: Zabijelili se dijelovi BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.11.2026 09:07

Komentari:

0
Нишићи, ФБиХ, снијег
Foto: Društvene Mreže

Prvi novembar donio je snijeg u pojedine dijelove BiH.

Kako javljaju vozači, snijeg je pao u mjestu Nišići, opština Ilijaš. Osim Nišića snježni pokrivač prekrio je i Rostovo.

Ростово снијег
Rostovo snijeg
Društvene Mreže

"Prema Romaniji", naveo je jedan od vozača uz fotografiju:

Снијег Романија
Snijeg Romanija
Društvene Mreže

Snijega ovog jutra nije nedostajalo ni u Hercegovini. Tako je u njenom istočnom dijelu, Čemerno osvanulo pod snijegom.

Чемерно снијег
Čemerno snijeg
Ustupljena fotografija

Podsjećanja radi, u većem dijelu BiH očekuje se oblačno i hladnije vrijeme sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Снијег

Društvo

Zahlađenje stiže u Srpsku: Kiša, snijeg i do 20 centimetara pokrivača

Padavine će povremeno biti praćene i jačim vjetrom, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuju susnježica i snijeg, uz formiranje i povećanje snježnog pokrivača.

Najviše snijega pašće na planinama na istoku, gdje bi visina snježnog pokrivača mogla dostići i 20 centimetara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Snijeg

zima

Bosna i Hercegovina

kolovozi mokri

Komentari (0)

Više iz rubrike

снијег мраз зима падавине сусњежица

Društvo

Zahlađenje stiže u Srpsku: Kiša, snijeg i do 20 centimetara pokrivača

1 h

0
беба пелене пемпас

Društvo

U Srpskoj rođeno 11 beba

1 h

0
Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу

Društvo

Od danas obavezna zimska oprema! Snijeg i magla otežavaju vožnju

1 h

0
хороскоп звијезде Мјесец

Društvo

Dnevni horoskop za nedjelju, 1. novembar: Jedan znak očekuje važno iznenađenje, a nekoga romansa

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima